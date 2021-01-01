بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، اللذان تخرجا ضمن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التدريبات التأهيلية في برنامج "ناسا لرواد الفضاء 2021".
ويأتي هذا في إطار اتفاقية تعاون مشترك بين أبوظبي وواشنطن، والتي تجري بمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، بحسب صحيفة "البيان".
وأتمت المطروشي ومواطنها الملا تدريبات على الغوص لمدة 6 أيام، منها 3 أيام لنيل رخصة الغوص بالمياه المفتوحة، و3 أيام أخرى للحصول على رخصة الغوص المتقدم في المياه المفتوحة.
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التعليقات على رائدا فضاء إماراتيان يتدربان على الغوص ضمن برنامج لوكالة ناسا
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