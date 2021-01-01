رائدا فضاء إماراتيان يتدربان على الغوص ضمن برنامج لوكالة ناسا

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رائدا فضاء إماراتيان يتدربان على الغوص ضمن برنامج لوكالة ناسا

بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، اللذان تخرجا ضمن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التدريبات التأهيلية في برنامج "ناسا لرواد الفضاء 2021".

ويأتي هذا في إطار اتفاقية تعاون مشترك بين أبوظبي وواشنطن، والتي تجري بمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، بحسب صحيفة "البيان".

وأتمت المطروشي ومواطنها الملا تدريبات على الغوص لمدة 6 أيام، منها 3 أيام لنيل رخصة الغوص بالمياه المفتوحة، و3 أيام أخرى للحصول على رخصة الغوص المتقدم في المياه المفتوحة.

وأجريت التدريبات على عمق 30 مترا تحت الماء، حيث تأتي هذه التدريبات في إطار تحضيرهما للمشاركة في التدريب على مهام السير في الفضاء، والتي ستكون بالتعاون مع وكالة "ناسا".

وتلقى كل منهما دورات في تعلم اللغة الروسية، وتعرفا على أقسام مركز محمد بن راشد للفضاء وطبيعة العمل فيها، ومن بينها عمليات الاقمار الصناعية وكيفية تحليل الصور الفضائية، ومعلومات أخرى متعلقة بقطاع الفضاء.

كما اعتمدت التدريبات على الجانب الخاص باللياقة البدنية، التي يجب أن يكونا خلالها في كامل الجاهزية الرياضية، حتى يكونا مستعدين لكافة مهماتهما المقبلة.

المصدر: سبوتنيك

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