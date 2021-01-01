مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy Wide5

بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، أعلنت الآن شركة سامسونج عن الهاتف Samsung Galaxy Wide5 مع مواصفات مشابهة للموجودة في الهاتف Galaxy A22 5G بسعر جيد للغاية، حيث يأتي مع نفس المعالج ونفس البطارية ولكنه يضم كاميرات خلفية أفضل وإصدار تخزين أكبر ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.
مواصفات Galaxy Wide5
هذا الهاتف الجديد من سامسونج يأتي مع شاشة بشكل النوتش من نوع LCD بحجم 6.6 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما أن الهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من فئة Mediatek Dimensity 700 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 ومودم 5G بسرعة 2.77 جيجابت في الثانية (sub‑6) بالإضافة إلى دعم Wi-Fi 5 وBluetooth 5.1 ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI Core 3.1.
يحتوي هاتف Samsung Galaxy Wide5 على 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1152 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية)، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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