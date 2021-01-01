

ناسا تنشر مقطع مصور من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر ناسا تنشر مقطع مصور من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر

عقب مرور 20 عاما على أحداث 11 سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمية، نشرت وكالة ناسا صورة مروعة أظهرت الكم الهائل من الدخان الناجم عن الهجوم الإرهابي.



ونشرت الوكالة صورا وثقها أحد روادها من الفضاء للهجمات في مدينة نيويورك.



وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إن رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء.وأوضحت الصورة مشهد الدخان الكثيف الذي نتج عن هجوم البرجين متصاعدا إلى جهة الشرق من مدينة نيويورك.

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