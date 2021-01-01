"أبل" تحذر مستخدمي "آيفون" من أضرار الدراجات النارية

حذرت شركة "أبل" الأميركية مستخدمي هواتف "آيفون"، من تركيب هذه الأجهزة على الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة.
وقالت "أبل" في بيان، إن بعض محركات الدراجات النارية قد تصدر اهتزازات تؤثر على كاميرا "الآيفون".
وأوضحت الشركة الأميركية أن تعرض "الآيفون" لاهتزازات عالية السعة ضمن نطاقات تردد معينة، خاصة تلك الناتجة عن محركات الدراجات النارية عالية الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى تدهور أداء نظام الكاميرا الخاصة بالهاتف.
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