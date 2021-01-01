"أبل" تحذر مستخدمي "آيفون" من أضرار الدراجات النارية

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صورة الخبر: "أبل" تحذر مستخدمي "آيفون" من أضرار الدراجات النارية
"أبل" تحذر مستخدمي "آيفون" من أضرار الدراجات النارية

حذرت شركة "أبل" الأميركية مستخدمي هواتف "آيفون"، من تركيب هذه الأجهزة على الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة.

وقالت "أبل" في بيان، إن بعض محركات الدراجات النارية قد تصدر اهتزازات تؤثر على كاميرا "الآيفون".

وأوضحت الشركة الأميركية أن تعرض "الآيفون" لاهتزازات عالية السعة ضمن نطاقات تردد معينة، خاصة تلك الناتجة عن محركات الدراجات النارية عالية الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى تدهور أداء نظام الكاميرا الخاصة بالهاتف.

وأشارت "أبل" إلى أن الاهتزازات التي تتمركز على هيكل الدراجة ومقودها بشكل رئيسي، تؤثر في "آيفون"، الأمر الذي يدعو لتجنب توصيل الهاتف بالدراجة أثناء قيادتها، حسبما نقل موقع CNET، المتخصص بالأخبار التقنية.

ووفق الشركة فإن تقنيات مثل تثبيت الصورة والتركيز البؤري التلقائي، تقوم بإجراء تعديلات تلقائية إذا تحركت عن طريق الخطأ أثناء التقاط صورة.

وبيّنت "أبل" أن تعرض مثل الأنظمة المذكورة وغيرها، بشكل مباشر، للاهتزازات القوية الناجمة عن الدراجات النارية، يؤدي لتراجع جود الصور ومقاطع الفيديو لاحقا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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