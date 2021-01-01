أجرت شركة مانهارت تعديلات تصميمية على سيارة بي إم دبليو X6 M Competition، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.
وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة MHX6 700 WB المعدلة تتميز من خلال المكونات المصنوعة من الكربون المُركب، الذي يشبه في شكله الرخام أو الجرانيت.
وتشتمل باقة التعديلات على اسبويلر أمامي وإطار جديد لشبكة المبرد واسبويلر خلفي مقسم لجزئيين وناشر خلفي وكسوة عتبات جديدة وأغطية للمرايا، وكذلك توسعة الرفارف وغطاء حيز المحرك.
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التعليقات على شركة تعديلات تقدم نسخة خاصة من بي إم دبليو X6
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