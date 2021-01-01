

تعرف على رسوم تجديد رخصة السيارة وغرامة عدم تجديدها في موعدها تعرف على رسوم تجديد رخصة السيارة وغرامة عدم تجديدها في موعدها

المربع نت – أعادت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير برسوم تجديد رخصة سير السيارة والغرامة المقررة حال عدم تجديدها في الموعد المحدد.



وفي التفاصيل، أوضح المرور أن رسوم تجديد رخصة سير السيارة تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها، مشيرًا إلى أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد،حيث يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بأقل من 180 يوما، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.



وشددت إدارة المرور على أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة أو رخصة السير في حال تم إيقاف الخدمات عن قائد السيارة، كما أنه في حال كانت رخصة السير دون تاريخ انتهاء فيُكتفى بتجديدها في “أبشر” فقط.