حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو!

آخر الأخبارأخبار السيارات › حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو!

صورة الخبر: حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو!
حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو!

عند السماع عن حادث بوقاتي ديفو القادرة على تجاوز سرعات 400 كم/س، فقد نتوقع أن يكون ذلك على حلبة أو طريق سريع. في الواقع أثبت هذا السائق أن الحوادث يمكن أن تقع حتى على السرعات المنخفضة.

وقع الحادث في منطقة راقية من مدينة باريس وأمام أحد الفنادق حيث كان سائق بوقاتي ديفو يحاول ركن السيارة، ورغم المساحة الواسعة في الموقف فقد صدم سيارة مرسيدس CLA كانت خلفه. ويبدو أن التفسير الوحيد هو إنشغاله بألا يصطدم بسيارة بورش 918 سبايدر التي أمامه!

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39282

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager