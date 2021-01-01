

حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو! حادث غير متوقع لبوقاتي ديفو!

عند السماع عن حادث بوقاتي ديفو القادرة على تجاوز سرعات 400 كم/س، فقد نتوقع أن يكون ذلك على حلبة أو طريق سريع. في الواقع أثبت هذا السائق أن الحوادث يمكن أن تقع حتى على السرعات المنخفضة.



وقع الحادث في منطقة راقية من مدينة باريس وأمام أحد الفنادق حيث كان سائق بوقاتي ديفو يحاول ركن السيارة، ورغم المساحة الواسعة في الموقف فقد صدم سيارة مرسيدس CLA كانت خلفه. ويبدو أن التفسير الوحيد هو إنشغاله بألا يصطدم بسيارة بورش 918 سبايدر التي أمامه!



