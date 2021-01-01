

أرخص عربية فى مصر بقوة 47 حصان أرخص عربية فى مصر بقوة 47 حصان

كشفت شركة مودرن موتورز الوكيل المحلي للعلامة اليابانية سوزوكى فى مصر، عن السيارة سوزوكي التو 2022 في الاسواق المحلية بسعر 122 ألف جنيه.



وتأتى السيارة سوزوكى التو بمحرك سعة 800 سى سى بقوة 47 حصان وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة من ٥ سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية فيما يمكن للسيارة الوصول الي 100كم في الساعة في 20 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 3 لتر لكل 100كم.



سوزوكي ألتو تأتي بطول 3430 مم عرض 1490 مم، طول قاعدة العجلات 2360 مم، ترتفع عن الأرض 1475مم تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 180 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

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كما تتميز السيارة بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD و ايموبليزر وقفل أمان خلفي و ايرباج وإنذار لربط حزام الأمان وزجاج كهربائي وتكييف هواء.