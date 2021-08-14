

أسعار الذهب اليوم.. السوق يترقب الموازنة الفيدرالية في أمريكا أسعار الذهب اليوم.. السوق يترقب الموازنة الفيدرالية في أمريكا

يترقب سوق الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات هذا الأسبوع، إعلان الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تحوي أرقاما وتوجهات يمكن للمستثمرين في أسواق الذهب والمعادن الثمينة اتخاذها وسيلة لفهم توجهات الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يحددوا موقفهم من حيازة الذهب.



شهدنا الاسبوع الماضي تراجع السعر العالمي للذهب من 1827 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 1787 دولار بختام جلسات التداول يوم الجمعة ، بسبب بيانات إيجابية أدت إلى ارتفاع الدولار ومن ثم هبوط سعر الذهب.



أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1787 دولارا، ومن المرتقب تغير أسعار الذهب لأكثر من مرة بتعاملات اليوم الاثنين



وكان البنك المركزي الأوروبي ابقي علي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.00%، كما تم الإبقاء على برنامج الطوارئ لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل، ولكن سيستمر بوتيرة أبطأ.



تراجعت المعنويات في أسواق المعادن الثمينة والأسهم بسبب القلق بشأن النمو والمخاوف من أن البنوك المركزية قد تقوم بسحب التحفيزات بسرعة أكبر مما كان متوقّعاً، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للإعلان عن التقليص التدريجي قريبًا.