

بيجو تطلق نسخة محدودة من «508 GT MAX» لعشاق الأداء الرياضي بيجو تطلق نسخة محدودة من «508 GT MAX» لعشاق الأداء الرياضي

أطلقت شركة مانسكو أوتوموتيف "وكيل العلامة التجارية بيجو في مصر"، إصدار محدود من بيجو 508 والذي يحمل اسم "GT MAX"، والتي تتميز عن سابقتها بفروقات شاسعة، خاصة فيما يتعلق بقدرة المحرك، وحداثة نظام نقل الحركة.



وأوضحت الشركة - فى بيان-، أن السيارة بيجو 508 GT MAX تتميز بمحرك تربو سعة 1.6 لتر قدرة 2015 حصان ، وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات يعد من أحدث نواقل الحركة الأوتوماتيكية حتى الآن.



وأضافت، أنه ما من شك أن تغيير عناصر جوهرية مثل قدرة المحرك وطراز ناقل المحرك من شأنها أن تجعل قائد السيارة بيجو 508 GT MAX يشعر بأنه يمتلك سيارة ذات أداء رياضي حقيقي، بكل ما تحملها تلك الكلمة من معنى.

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وأشارت، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الطراز الجديد يتميز بعناصر أمان إضافية مثل: كاميرا ركن أمامية وخلفية، ونظام المساعدة على الركن المتكامل ، أما عشاق الموسيقى، فحتماً سيسرهم معرفة أن بالسيارة نظام صوتي متطور مزود بـ 10 سماعات "Focal" المتميزة.وأكدت الشركة ، أن السر وراء تقديم بيجو لإصدارها الجديد 508 GT MAX هو توفير أقصى درجات متعة القيادة لمالك السيارة، فكان من الطبيعي أن تبدأ خطة التطوير بالقاطرة التي تدفع السيارة للأمام، ألا وهي المحرك التربو والذي قفزت قدرته من 165 إلى 215 حصان، وذلك بسبب التقنية الحديثة المستخدمة في تصنيع هذا المحرك الجبار، وأما الخطوة الثانية أو الخطوة المكملة لتطوير المحرك، هي توفير ناقل الحركة الأوتوماتيك الحديث ذو الـ 8 سرعات، فالاثنان مسؤولان ليس فقط عن قوة أداء السيارة، ولكن عن مدى استجابتها للأوامر التي تتلقاها من قائد السيارة.ونوهت إلى أن مسألة تيسير ركن السيارة في المرتبة التالية لقوة الأداء، وبالتالي فإن توافر عدد 2 كاميرا بالسيارة، إحداهما أمامية والثانية خلفية، سيجعل من عملية الانتظار أمر غاية في السهولة والسلاسة، خاصة مع توافر خاصية المساعدة على الركن، وهنا تأتي أعلى درجات الاستمتاع، والتي لا يعرفها إلا مالكي بيجو، عشاق القيادة لفترات طويلة، إن هؤلاء لا يقبلون إلا بأقصى درجات التميز في وضوح ونقاء الصوت، وهذا ما تنبهت إليه بيجو واختارت أن تقدم بسيارتها الجديدة 508 GT MAX نظام صوتي محترف، تدعمه 10 سماعات “Focal”، وهو أحدث النظم الصوتية حالياً في العالم.ووعدت الشركة كل من قرر امتلاك السيارة بيجو 508 GT MAX بتجربة قيادة ليس لها مثيل، تلك التجربة التي ستغير وجهة نظر عملائنا في الحياة ككل، وسيتمنون أن يسير كل شيء على نفس طريقة بيجو 508 GT MAX.وتشمل تجهيزات ومواصفات السيارة ، وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي- وسائد هواء جانبية أمامية وخلفية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة وبرنامج تدعيم الفرامل – نظام تنبيه لضغط الإطارات – برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة– نظام تنبيه النقطة العمياء – كاميرا ركن أمامية وخلفية- نظام المساعدة على الركن- شاشة تعمل باللمس –فرامل يد كهربية ونظام المساعدة على هبوط المنحدرات – مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة – بدالات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة – نظام بيجو " i-Cockpit"- شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.ويأتى ذلك بالإضافة إلى طارة مدمجة متعددة الاستخدامات – عجلة قيادة متحركة في 4 اتجاهات- مرايا خاصة كهربية الضبط– مسند يد أمامي به وحدة تخزين – مخرج خلفي للتكييف – تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد – زجاج داكن اللون مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي- أضواء "LED" بالمقصورة الداخلية – إمكانية فتح وغلق الحقيبة الخلفية للسيارة كهربياً - عجلة القيادة من الجلد – نظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق- فرش جلد طبيعي - نظام الهاتف بتقنية البلوتوث – مدخل صوت "USB" – شاشة مرآة للهاتف (تعمل مع أندرويد وأبل) – مدخل " USB" خلفي - جنوط رياضية مقاس 18 بوصة – فتحة سقف كهرباء بانوراما – إنارة أوتوماتيكية – مساحات أوتوماتيكية بحساسات مطر – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مصابيح أمامية "LED" تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح خلفية "LED".وتمتلك "مانسكو أوتوموتيف"، أكثر من 30 معرض ومركز خدمة في الجمهورية، كما اقتربت شركة "مانسكو أوتوموتيف" أكثر من العملاء واليوم تمت تغطية القاهرة الكبرى، إضافة للعديد من المحافظات الأخرى.وعزز من تلك المكانة لدى العملاء واستحوذ على ثقتهم واختياراتهم، تقديم الشركة من أطول فترات الضمان التنافسية، إذ تمتد لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كم، أيهما أقرب بالنسبة للملاك الجدد، أما الملاك القدامى الذين لا زالوا في فترة الضمان، فقد تمت إتاحة التمديد لفترة الضمان بالنسبة لهم.