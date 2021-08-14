قبل أيام، وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجويل بارتيش المدير والرئيس التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، البرتوكول الخاص بإقامة المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقرر افتتاحه بالمتحف في نوفمبر القادم، وهنا استعراض لأبرز المعلومات عن المعرض المؤقت.
مجلس الوزراء كان قد وافق على إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، في 4 مدن عالمية منها مدينتين بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم باريس بفرنسا وسيدني باستراليا.
سوف يستمر المعرض في هيوستن لمدة 8 أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة ٦ أشهر أخرين.
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التعليقات على أبرز المعلومات عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن بأمريكا
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