

القصير يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري» بمشاركة 250 شركة القصير يفتتح المعرض الزراعي الدولي «صحاري» بمشاركة 250 شركة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الأحد 12 سبتمبر ، بافتتاح المعرض الزراعي الدولى "صحاري" يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة حوالي 250 شركة متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة.



وأعرب القصير ، عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال ان المعرض هذا العام يأتي في اطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أثبت أنه من القطاعات المرنة، واكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا القطاع لأنه مصدر رئيسي لانتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الاخرى، بالاضافة إلى أنه يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15%من الدخل القومي.



وأشار إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة موجها التحية للفلاح المصري، واضاف القصير، ان القطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

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ونوه إلى مشروع تحديث الري والتحول الى نظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حاليا حيث توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى 10 سنوات، كما اوضح ان هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياه لأكثر من 55 مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.وتجدر الإشارة إلى أن هناك شركات أجنبية مشاركة في المعرض هذا العام من روسيا والصين وايطاليا وهولندا ويشهد المعرض زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى.ويعد معرض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.