

جدد خلافا عمره 400 عام.. مزارع روسي يعيد اكتشاف ظاهرة غريبة حيرت العلماء (فيديو) جدد خلافا عمره 400 عام.. مزارع روسي يعيد اكتشاف ظاهرة غريبة حيرت العلماء (فيديو)

أثار مزارع روسي الجدل بشأن ظاهرة «ملك الفئران»، بعدما عثر على 5 فئران صغيرة ذيولها مربوطة في عقدة عملاقة. تسبب مرة أخرى في إثارة حيرة العلماء.



وتحدث ظاهرة ملك الفئران عندما تصبح ذيول القوارض المتعددة متشابكة، لدرجة أن الإنسان سيواجه مشكلة في فك التشابك.



تم الإبلاغ عن «ملك الفئران» عدة مرات منذ منتصف القرن الـ 16، لكن العلماء لم يفهموا بعد بشكل صحيح كيف ولماذا يحدث ذلك؟ أو حتى إذا كانت ظاهرة طبيعية أو مجرد خدعة من صنع الإنسان.

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فيما أدى اكتشاف ملك الفئران الجديد في حقل غمرته المياه في روسيا مرة أخرى، إلى ظهور هذه الظاهرة في النقاش. إذ شارك المزارع الروسي بولات رسولوف، الذي يمتلك أرضًا زراعية في منطقة ستافروبول في البلاد، اكتشافًا غير عادي على وسائل التواصل الاجتماعي، أواخر الشهر الماضي.وعرض المزارع هذا الامر في مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله 5 فئران حقلية صغيرة بعضها على قيد الحياة، مع إبراز ذيولها المتشابكة في عقدة كبيرة، وفقًا لـ «odditycentral».وأصيب «رسولوف» بالذهول من اكتشافه تمامًا، مثل جميع الأشخاص الآخرين الذين لاحظوا الظاهرة على مر السنين، لكنه افترض أن والدة الجرذان قامت بطريقة ما بتأمينها معًا، في محاولة لمنعها من السقوط في المياه التي كانت تغمر منزلهم.شكوكتم التشكيك في وجود ظاهرة ملك الجرذان عدة مرات، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي مثال على الفئران الحية التي أصبحت متشابكة بهذه الطريقة في العصر الحديث، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها ليست سوى خدعة من صنع الإنسان.ومع ذلك، فقد لوحظت ظاهرة مشابهة جدًا في القوارض الأخرى ذات الذيل الطويل، مثل السناجب، التي تم حتى التقاط بعضها بالكاميرا، ولا يزال على العلم أن يشرح كيف يحدث ذلك أيضًا.شرح حقيقة النظريةتمت صياغة العديد من النظريات لشرح ظاهرة ملك الجرذان على مر القرون، بعضها «مجنون تمامًا» حسب المنشور، والبعض الآخر بالكاد معقول.وتعد النظرية الأكثر قبولًا هي أنه في حالة فئران الحقول السوداء، التي لها ذيول طويلة جدًا وتعيش معًا في أماكن ضيقة خلال فصل الشتاء، قد تتلامس ذيولها مع مادة لزجة أو مجمدة، وهذا يؤدي هذا إلى التصاق الذيل معًا، ثم تصبح الفئران أكثر تشابكًا عند محاولتها التحرر والسحب في اتجاهين متعاكسين.اليوم، آراء العلماء والمؤرخين حول وجود ملك الفئران مختلطة، يعتقد البعض أن هذا التشابك الطبيعي للذيل يمكن أن يحدث نظريًا بشكل طبيعي، بينما يعتقد البعض الآخر أنه مجرد أسطورة تكرسها أمثلة مزيفة، وأن البشر هم من صنعوا ذلك.