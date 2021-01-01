غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

آخر الأخباراخبار منوعة › غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

صورة الخبر: غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة
غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع ارتفاع في درجات الحرارة غدا ، الاثنين، وسيكون الجو حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

المصدر: صوت الأمة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75277

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager