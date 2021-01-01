

غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة غدا .. طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع ارتفاع في درجات الحرارة غدا ، الاثنين، وسيكون الجو حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.