وجد فريق من علماء جامعة "أوكلاند" بنيوزيلندا، أول دليل على استخدام ببغاء "كيا" أو ما يعرف بـ"سيد الجبل"، لأداة من أجل التكيف مع إعاقة حدثت له بسبب كسر فى منقاره، حيث وثق الباحثون استخدامه للحصى من أجل تنظيف نفسه كبديل لمنقاره المكسور، وعلى الرغم من وجود تقارير لاستخدام الببغاوات الأليفة أدوات للرعاية الذاتية، إلا أن استخدام هذا النوع من الببغاوات، الموجود في محمية "ويلوبانك" للحياة البرية في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، للحصى، يتم تسجله لأول مرة.
ومن جهتها، تقول أماليا باستوس، الباحثة الرئيسية بالدراسة فى تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، إن استخدام الحصى يسلط الضوء على ذكاء هذا النوع من الببغاوات في جبال الألب.
ولا يستخدم الببغاء "كيا" بانتظام أدوات خاصة، لذا فإن استخدام أداة ابتكارية فردية استجابة لإعاقته يظهر مرونة كبيرة في ذكائهم، فهم قادرون على التكيف وحل المشكلات الجديدة بمرونة عند ظهورها، كما تؤكد باستوس، وذلك وفقًا لما نقله موقع "العين" الإماراتى.
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التعليقات على منقاره مكسور.. ببغاء يتكيف مع إعاقته باستخدام الحصى فى تنظيف جسمه "صور"
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