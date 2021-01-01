

مهندس بترول يفتتح مشروع كافيه في الأقصر.. «حتى الفناجين بتتاكل» مهندس بترول يفتتح مشروع كافيه في الأقصر.. «حتى الفناجين بتتاكل»

في لحظة سكون، وأنت تُشاهد الغروب على نهر النيل كورنيش الأقصر، تشم رائحة قهوة متميزة تسبب حالة استرخاء لم تشهدها من قبل، تتحرك رأسك يمينًا ويسارًا بدون إرادتك لمعرفة مصدر تلك الرائحة، وحينما تُعيد نظرك لموقعها، تجد محلًا بالقرب منك يصنع المشروب الساخن خصيصًا على «الرمل» يسكبها في «فنجان»، يُمكنك تناوله على الفور، تجربة متميزة تستحق أن تعيشها مع الشاب «محمد» صانع القهوة على «الرمل».



«محمد» شاب يحقق ذاته بالعزيمة والإصرار

محمد النوبي والشهير بـ «محمد الشاطر»، شاب من مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، يبلغ 25عامًا، تخرج من هندسة بترول بالجامعة البريطانية بالقاهرة، اعتاد العمل في مشروعات صغيرة أثناء دراسته بالجامعة برفقة صديقه «أدهم» بالأكاديمية، مثل إقامة سحور في شهر رمضان أو خيم رمضانية للشباب.



حاول البحث عن عمل كثيرًا في العديد من الشركات الخاصة بمجال البترول داخل مصر لكنه لم يحالفه الحظ، فاتخذ طريقًا جديدًا في البدء بمشروعه الخاص عقب التخرج، ودعته العزيمة والإصرار الذي كان يتحلى بها الشاب إلى إقامة مشروعات صغيرة منها خيم رمضانية بالأقصر، لفترة وجيزة لكن هذا المشروع لم يستمر كثيرًا.

قهوة«محمد».. مذاق برائحة التحدي والمصنوع من ليبياسبب اختيار مشروع تصنيع القهوة تحديدًا حسب مارواه «محمد»، هو حبه وعشقه لها، وطيلة الـ 5 سنوات الماضية كان يتناولها ويصنعها بنفسه، لذا أصبح لدية خبرة جيدة بصناعة القهوة، وعندما بدأ يُفكر في بدء المشروع حاول معرفة الكثير من المعلومات عن القهوة وتصنيعها كخبرة إضافية ممن يعملون فيها وعن طريق جلبها، حتى إنه كان يجلبها في البداية من دولة ليبيا من قبل أحد أصدقائه، وأصبح يجلبها من القاهرة وسعر الكيلو منها بـ 120 لـ 150 جنيهًا لكونها نوع متميز عن الأسواق.«الكوكيز كوفي».. مشروب مميز أبدع مهندس البترول في تحضيرهوعن اختيار فكرة «الكوكيز كوفي»، أوضح الشاب أنها جاءت لشد وجذب انتباه الزبائن من خلال تناول القهوة المتميزة بطعم جديد ومختلف، وكذلك بشكل مختلف عما تناوله في الأماكن الأخرى، حتى أن شقيقته والتي تعمل في مجال الحلويات ساعدته على تصنيع الكوكيز بشكل جيد.بداية «رمّالة» و«الكوكيز كوفي»يستكمل الشاب حديث عن بداية مشروعه الجديد، قائلا: « كانت حوالي 6 أشهر، من خلال بايكة صغيرة تقف على منطقة الكورنيش بالأقصر، إذ المظهر الرائع والذي يلتقي من خلاله بالعديد من أصحاب المزاج المختلف، حيث بدأ في بيع القهوة تيك أواي، ويتم صناعتها على الرمل في مدة 10 دقائق ليخرج لنا طعم متميز، مع تصنيع القهوة في فنجان عبارة عن كوكيز، يتناوله الزبون بعد تناوله مشروب القهوة في حالة ممتعة».سر تسوية القهوة على الرملاختيار تسوية القهوة على الرمل لم يكن جديدًا بالنسبة لـطالب الجامعة البريطانية، فيؤكد، إنه شاهد هذه الفكرة أثناء تواجده في الصحراء الغربية وشاهد بعض الأشخاص هناك يصنعونها بهذا الشكل، واُعجب بالطعم المتميزة والتسوية الرائعة، مما جعل هذه الفكرة تسكن عقله ليقوم بتنفيذها فيما بعد، وليكون أول شاب بالأقصر يصنع القهوة على الرمل بجميع أنواعها(الفرنساوي، التركي، اللاتية، وغيرها)."زبائنه يتناولون القهوة على ضوء القمر«محمد» يبدأ عمله من الـ 5 مساءًا في فصل الصيف إلى الـ4 صباحًا، إذ ينتظر الزبائن قهوته وهما يستمتعون بالمظهر الليلي ويتناولونها على ضوء القمر والنجوم، بل إن البعض منهم ينتظر الشروق على كورنيش النيل.وكان انطباع الزبائن في البداية مُجرد إعجاب بالفكرة، وحاول العديد من الزبائن تجربتها، مما زاد الإقبال على تناول هذه القهوة تحديدًا لما تتميز به من مطعم مختلف ومتميز عن غيرها.وعن سعر القهوة لديه، فهو غير مرتفع رغم إختلاف المذاق، فنجال القهوة حاليًا لديه أصبح بـ 10جنيهات خاصة مع توسعه وجلب عدد من المقاعد للجلوس عليه، وعن «الكوكيز كوفي»، فسعرها يصل لـ 25 و30 جنيًها وهو أعلى سعر لديه.







