

لماذا لا نستطيع تأليف رقم كارت شحن صحيح؟.. خبير يوضح لماذا لا نستطيع تأليف رقم كارت شحن صحيح؟.. خبير يوضح

من الصعب جدا تخمين كود صحيح من أكواد كروت الشحن، وبالتأكيد حاول آلاف الأشخاص أن يفعلوا ذلك، ولكن دون فائدة، فمنذ إطلاق شركات الاتصالات في عام 1996 لم ينجح أحد في ذلك، فهل تساءلت يوما عن السبب؟



تواصلت «الوطن» مع المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية، لتفسير السبب وراء صعوبة تخمين كود صحيح من أكواد كروت الشحن، وفشل أي محاولة يقوم بها أي شخص.



ويقول المهندس إيهاب سعيد إن أرقام أو أكواد كروت الشحن تكون مشفرة، فالمتخصصون وضعوا لها معادلة معينة ومن الصعب جدا تحريفها، متابعا أن «آلية تكوين أكواد كروت الشحن هي عمل فني تقني له وضع خاص جدا».

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المعادلات التي يستخدمها واضعو أكواد كروت الشحنوأوضح رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية أن المعادلة التي يستخدمها واضعو أكواد كروت الشحن لا يصرحون عن أي شيء يخص المعادلات الخاصة بالأكواد حتى لا يحاول أي شخص أن يستغلها بأي طريقة.وأكد المهندس إيهاب سعيد أنه من الصعب جدا أن يتمكن أي شخص من تخمين كود كارت شحن بشكل صحيح، فبصرف النظر عن الشق الفني، فإن الأمر يحتاج إلى محاولات كثيرة جديدة لترتيب كود صحيح، وهناك عدد متاح من المحاولات يظهر بعده لأنظمة شركات الاتصالات أن هناك شخصا يدخل أكوادا خاطئة، وبالتالي سوف يتم حظره.إيهاب سعيد: المتخصصون وضعوا تقنيات مضادة وأغلقوا كل الثغراتوأشار رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية إلى أنه منذ إطلاق شركات الاتصالات في التسعينيات لم يتمكن أحد من تخمين أكواد لكروت الشحن بشكل صحيح، لأن المبرمجين المتخصصين وضعوا تقنيات مضادة لكل هذه الأساليب وأغلقوا كل الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك.