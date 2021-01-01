قال وليد العشري ، المتحدث بإسم جامعة طنطا ، إن التحقيقات انتهت بعدم صحة الإدعاءات الخاصة بالطالبة حبيبة وبالتالى استبعاد شبهة الجرائم المثارة ضد موظفى الجامعة وهم التنمر والتمييز الدينى والتحرش، لافتاً ذلك طبقا لمذكرة وصلت من النيابة تسلمها رئيس الجامعة.
تابع المتحدث بإسم جامعة طنطا ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج "الحكاية "، أن الأمر انتهى بأن الشكوي الخاصة بالطالبة حبيبة جوفاء مرسلة ولا يوجد بها أى دليل مادى ملموس لصحة إدعاءاتها بأن المراقبات تنمروا بها وكل الكلام الخاص بالتمييز الديني وهذا ما أكدت عليه النيابة العامة ، معقباً أن الكاميرات رصدت الواقعة وقامت النيابة بالإستماع للشهود وصديقة حبيبة نفت كل كلام حبيبة .
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التعليقات على المتحدث باسم جامعة طنطا يكشف مفاجآت جديدة فى قضية الطالبة حبيبة.. فيديو
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