ألوان الأحجار الكريمة موضة مكياج خريف 2021



موضة مكياج خريف 2021 موضة مكياج خريف 2021

مع اقتراب فصل الخريف تبدأ بيوت الموضة العالمية الإعلان عن صيحات الموضة، كما يعلن خبراء التجميل عن موضة المكياج الذى يناسب أجواء الخريف وموضته، وتهتم العديد من الفتيات بموضة المكياج كثيرا لإتباع ألوان الموضة.



وتقول خبيرة التجميل بسمة رمضان، تختلف موضة ألوان المكياج بإختلاف الفصول، حيث نجد ألوان الصيف مختلفة عن ألوان الشتاء والربيع، وكذلك فصل الخريف يحظى بموضة مختلفة من حيث ألوان المكياج وتفاصيله.



وأضافت بسمة، يسيطر الأيشادو باللون الأخضر، والزمردي، ولون العقيق، والكاكي على موضة أيشادو 2021 في فصل الخريف، تلك الدرجات المستوحاة جميعها من الأحجار الكريمة، والتي تلائم العيون السوداء والبنية بشكل كبير.

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وتابعت، إن وضع مكياج بسيط وأنيق يكاد لا يظهر على البشرة من المهام الصعبة التي تجهل بعض الفتيات القيام بها للحصول على إطلالة طبيعية، أو ما يطلق عليها إطلالة No makeup، وللقيام بذلك فقط نقوم بتوحيد لون البشرة، وإضائتها من خلال اختيار أدوات مكياج تحتوي على الجليتر، واستخدام أيشادو بدرجات البيج والنود والزهري الفاتح على الجفون، مع وضع لمسة بسيطة من الماسكارا وأحمر الشفاه بلون محايد.وأوضحت بسمة رمضان، ثم تأتي الخطوة الأخيرة هى الأهم للحصول على مكياج مثالي، وهي استخدام الهايلايتر على عظام الخدين والأنف وتحديد الشفاه العليا به، وذلك من أجل إضاءة مثالية للبشرة.وقالت خبيرة التجميل، إن الكثير من الفتيات تحرص على رسم أعينهن بإستخدام الآيلاينر لإبراز جمالها، ورغم أنه موضة منذ سنوات، ولكن هذا العام يتربع الخط الرفيع من الآيرينر على عرش موضة مكياج خريف 2021، ويمكن الاستغناء عن الماسكارا، واستخدام الهايلايتر للحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.طرق وضع المكياجولاشك أن المكياج يختلف في طريقة وضعه وألوانه على فترات اليوم المختلفة، خاصة خلال فترة النهار التي تحتاج إلى ألوان وطريقة خاصة.. وهناك طرق وضع المكياج المناسب للفترة الصباحية، حيث تمنح الفتيات إطلالة جذابة:- الخطوة الأولى: وضع الآيشادو الـbase على الجفن بأكمله.- الخطوة الثانية: ضعي الآيشادو الغامق على شكل V على الزاوية الخارجية للعين وعلى خط الرموش العلوي.- الخطوة النهائية: وضع اللون الفاتح في منتصف الجفن وعلى عظمة الحجاب والزاوية الداخلية للعين ثم، اللآيلاينر والماسكرا.- يراعى استخدام الألوان "المطفية" التي تتلاءم مع أوقات النهار.ويجب على الفتيات الإهتمام ببشرتهن للحفاظ على نضارتها ورونقها وتأخير ظهور التجاعيد التي تؤثر على مظهر البشرة وشبابها.