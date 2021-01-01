طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. بطريقة احترافية



طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم، قد تكون من الطرق التي تجدها بعض ربات البيوت من الصعب تنفيذها في البيت، في حين أن طريقة عمل الطحينة بالسمسم سهلة وبسيطة، إلى جانب أنها ستوفر في الميزانية بدلا من شراءها جاعزة، إلى جانب أن عمل الطحينة بالسمسم في البيت؛ سيضمن لكي منتج بجودة عالية، ومكوناته كلها مضمونة، مما يساعد في الحفاظ على صحة أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.



ولأن الطحينة من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها من الاطعمة التي يمكن إضافتها للكثير من الأكلات، كما أنها تدخل في عمل الكثير من الأطعمة، مثل البابا غنوج، وهي أيضا من أشهر السلطات التي تقدم مع السندوتشات المختلفة، مع إضافة بعض المكونات، مثل الخل والليمون والكمون والقليل من الماء الساخن، فلتجربيس طريقة عمل الطحينة في البيت بنفسك.



طريقة عمل الطحينة بالسمسم



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وحتى يمكنك الاستمتاع بألذ طحينة، مع جودة عالية وطعم مميز، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت، وبدون تكاليف.مقادير عمل الطحينة:كوب سمسمكوب دقيقكوب الا ربع زيتطريقة عمل الطحينةيتم تنقية السمسم جيدا، ثم يقلب في قلاية ضد الالتصاق، حتى تشمين رائحته فقط.اطحنى السمسم في مطحنة التوابل، ثم أضيفي الدقيق والزيت.ضعي الخليط في الخلاط، مع خلطه جيدا، مع الانتباه للقوام، بحيث ألا يكون غليظا أو خفيفا.طريقة عمل 2 كيلو طحينة بـ30 جنيه فقطوفي السطور التالية، نقدم طريقة أخرى؛ لعمل الطحينة في البيت؛ بأقل التكاليف، فيمكنك عمل مقدار حوالي 2 كيلو من الطحينة، بتكلفة لا تتجاوز الـ30 جنيها.مكونات عمل الطحينة:ربع كيلو سمسم أبيض بدون تحميص3 كوب من الدقيقكوب من السوداني المقشر (حوالي 125 جرام)كوب ونصف من الزيتطريقة عمل الطحينة:يوضع السمسم الأبيض على طاسة على النار، حتى يسخنيوضع الدقيق على النار، للتخلص مما فيه من رطوبة.يطحن السمسم، حتى يتحول إلى عجينةيوضع الفول السوداني على النار، للتخلص من الرطوبة فقط، ولا يصل لمرحلة التحميص.يطحن الفول السوداني جيدا في الطحان.نضيف الفول السوداني على السمسم.في الخلاط، نضع القليل من الزيت مع كمية من الفول السوادني المخلوط بالسمسم، وكمية من الدقيق، ويخلط الخليط جيدا.نستمر في إضافة المكونات تدريجيا، مع الخلط الجيد، حتى ننتهي من جميع المكونات.