طريقة صبغ الملابس في المنزل بأقل التكاليف السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:56 صصبغة الملابس صبغة الملابس آية يسري شارك
يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على صبغ الملابس في المنزل نتيجة دفع المبالغ الكبيرة والباهظة من التكاليف في المصابغ التجارية، فضلًا عن الرغبة في تحويل بعض الملابس القديمة إلى أشكال جديدة والحصول في نفس الوقت على ملابس مختلفة من حيث الألوان، وبالتالي يُمكن ارتداؤها كما لو كانت جديدة، فما هي أسهل وأبسط الطرق المنزلية التي تُمكنك من صبغ الملابس بأقل التكاليف وبدون تلفها؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية:
قبل البدء بصبغ الملابس يجب اتخاذ التدابير الوقائية لضمان الحصول على نتيجة جيدة ونسيج ذي لون مُتناسق، وذلك من خلال تحديد نوع القماش أولًا، حيث إن بعض الأنواع الطبيعية مثل: القطن، والصوف، والحرير، والكتان تمتص الأصباغ بسرعة، أما باقي الأنسجة الصناعية فيما عدا النايلون فهي تحتاج وقتًا أطول وأصباغ خاصة بها للحصول على اللون المطلوب، ومنها: البوليستر، والأسيتات، والإكريليك، والملابس المخلوطة من كلا النوعين أيضًا، مثل نسيجي القطن والبوليستر معًا، ويتم صبغ الملابس وهي داخل الغسالة العلوية، وليس الأمامية الأوتوماتيكية، وذلك أثناء دورة الغسيل، وإليكِ الخطوات التالية التي تضمن لكِ نجاح مراحل الصبغ بالطريقة المضمونة:
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