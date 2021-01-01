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طريقة صبغ الملابس في المنزل بأقل التكاليف السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:56 صصبغة الملابس صبغة الملابس آية يسري شارك



يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على صبغ الملابس في المنزل نتيجة دفع المبالغ الكبيرة والباهظة من التكاليف في المصابغ التجارية، فضلًا عن الرغبة في تحويل بعض الملابس القديمة إلى أشكال جديدة والحصول في نفس الوقت على ملابس مختلفة من حيث الألوان، وبالتالي يُمكن ارتداؤها كما لو كانت جديدة، فما هي أسهل وأبسط الطرق المنزلية التي تُمكنك من صبغ الملابس بأقل التكاليف وبدون تلفها؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية:



قبل البدء بصبغ الملابس يجب اتخاذ التدابير الوقائية لضمان الحصول على نتيجة جيدة ونسيج ذي لون مُتناسق، وذلك من خلال تحديد نوع القماش أولًا، حيث إن بعض الأنواع الطبيعية مثل: القطن، والصوف، والحرير، والكتان تمتص الأصباغ بسرعة، أما باقي الأنسجة الصناعية فيما عدا النايلون فهي تحتاج وقتًا أطول وأصباغ خاصة بها للحصول على اللون المطلوب، ومنها: البوليستر، والأسيتات، والإكريليك، والملابس المخلوطة من كلا النوعين أيضًا، مثل نسيجي القطن والبوليستر معًا، ويتم صبغ الملابس وهي داخل الغسالة العلوية، وليس الأمامية الأوتوماتيكية، وذلك أثناء دورة الغسيل، وإليكِ الخطوات التالية التي تضمن لكِ نجاح مراحل الصبغ بالطريقة المضمونة:

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١ـ تُملأ الغسالة بالماء الساخن.٢ـ تُضاف الصبغة، وتحرك بملعقة معدنية لضمان خلطها جيدًا.٣ـ يضاف كوب واحد من الملح إذا كان النسيج المراد صبغه قطنيًا، ويستبدل بكوبس من الخل إذا كان مصنوعًا من الحرير، أو النايون، أو الصوف.٤ـ تختبر الصبغة من خلال غمس قطعة قماش أو منديل ورقي، ويتم التعديل عليها وإضافة المزيد من الصبغة عند الحاجة.٥ـ تبلل الملابس المراد صبغها بالماء، ثم توضع في الغسالة.٦ـ تضبط مدة دورة الغسيل على 30 دقيقة، ثم يتم تشغيلها.٧ـ يعاد تشغيل دورة الغسيل بعد انتهاء الدورة السابقة باستخدام الماء الساخن للغسيل، ثم الماء البارد للتشطيف.٨ـ تُزال الملابس من الغسالة بعد الانتهاء وتجفف في الهواء، أو بواسطة مجفف الغسالة.٩ـ تنظف الغسالة بعد الانتهاء مباشرة عبر ملئها بالماء الساخن، وإضافة كوب واحد من مبيض الكلور وتشغيلها دورة كاملة.