اسهل طريقة لعمل الخيار المخلل في المنزل



طريقة عمل الخيار المخلل طريقة عمل الخيار المخلل

طريقة عمل الخيار المخلل، من طرق المخلل السهلة، والتي تحرص الكثير من ستات البيوت على عملها في البيت، بدلا من شراءه جاهز، والخيار المخلل يعد من المقبلات المميزة مع الكثير من الأكلات، والذي يعشقه الجميع، حتى الأطفال.



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الخيار المخلل في البيت، وبكل سهولة.





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مكونات عمل الخيار المخلل:كيلو خيار متوسط الحجمملعقه صغيره خللكل كوب ماء ملعقه كبيره ملح خشنمعلقه صغيره سكر او عسل اسود حتى يحتفظ الخيار بالقرمشه ولا يصبح لينا طريابعض حبات الفلفل الحار حسب الرغبة ويمكن استبداله بالفلفل المكبب الحلو أو فلفل الوانطريقة عمل الخيار المخلليغسل الخيار ويوضع فى مصفاه، ثم يفتح بواسطة السكينة فتحة صغيرة ليس للآخر.يرص الخيار فى البرطمان المغسول جيدا، ويضاف اليه الفلفل ويذاب الماء مع الملح والخل والسكر أو العسل الأسود، ويصب فوق الخيار حتى الآخر.ثم نقوم بوضع طبقة من الزيت (حتى تمنع دخول الهواء إلى البرطمان، مما يسبب نمو البكتيريا وفساد الخيار بدلا من تمليحه )يترك حوالي 4 أيام الى اسبوع حسب درجة حرارة المطبخ.ملحوظة:اذا اردتم اكل الخيار فورا يمكنكم وضع الماء والملح والخل والسكر فى وعاء ووضع الخيار به، ويغلى على النار لمدة 3 دقائق، ثم ينقل الخيار الى البرطمان وفوقه السائل الملحى ويغطى بطبقه من الزيت ويؤكل ثاني يوم وبألف هنا.