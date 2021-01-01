

علاج نهائى للصدفية.. تعرف عليه علاج نهائى للصدفية.. تعرف عليه

الصدفية من الأمراض الجلدية، ويسبب ظهور بقع قشرية حمراء اللون، وتسبب الحكة الشديدة، والصدفية من الأمراض التي قد تستمر طويلا مع المريض، وعلاج الصدفية نهائيا من الأمور صعبة التحقق، لعدم وجود علاجا محددا لها، وفيها تنمو خلايا الجلد بسرعة مما يؤدي إلى تكون بقع سميكة، بيضاء أو حمراء على الجلد، وعادة ما تكون في منطقة الكوع والركبتين وأسفل الظهر وفروة الرأس.



عوامل الإصابة

وهناك بعض العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالصدفية، كالإجهاد، والتدخين، والسمنة، وبعض الأدوية.





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وتحذر دكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية، من بعض العادات التي تؤدي إلى استمرار الإصابة بالصدفية مدى الحياة، وتشمل جفاف الجلد الذي قد يصل إلى حد النزف أو حك الجلد المصاب بالأظافر.علاج الصدفيةوتقدم دكتورة سارة بعض النصائح التي قد تساعد في علاج الصدفية نهائيا.الترطيبيجب الحرص على ترطيب الجلد بصفة مستمرة، من خلال استخدام الكريمات والزيوت المرطبة، وتجنب إي جفاف حتى لا تزداد الحالة سوءا.تجنب التعرض لأشعة فوق البنفسجية:الجلد المصاب بالصدفية هو أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية، وحروق الشمس يمكن أن تزيد من مرض الصدفية، لذلك لابد من استخدام الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل بصفة مستمرة.الإقلاع عن التدخينالتدخين يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصدفية، والنيكوتين الموجود في السجائر يتسبب في توقف نمو الخلايا ويؤثر على عمل الجهاز المناعي، الأمر الذي يزيد من الصدفية.تجنب بعض الأطعمةهناك أنواع من الاطعمة لابد من التركيز عليها، لأنها تحد من انتشار الصدفية، كمنتجات الألبان واللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بفيتامين A وD، وتناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة.الرياضةممارسة الرياضة بشكل منتظم، يجعلك تحافظ على وزنك، لأن السمنة تزيد من تفاقم مرض الصدفية.علاج الصدفية نهائيا بالاعشابويقدم محمد سلام خبير التداوي بالاعشاب، علاج الصدفية نهائيا بالاعشاب، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.زيت الأفوكادويمكن لمن يعانون من الصدفية استخدام خليط من زيت فيتامين B12 وزيت الأفوكادو، ووضعه بشكل منتظم على البقع.يستغرق ذلك حوالي 3-4 أسابيع لرؤية النتائج.الكركممادة الكركمين وهي المادة الفعالة في أعشاب الكركم، تساعد في تخفيف آثار مرض الصدفية على الجلد.خل التفاحيمكن استخدام خل التفاح كعلاج موضعي لتخفيف الحكة المصاحبة لمرض الصدفية، ولكن على أن يتم تخفيف خل التفاح بالماء، وعدم استخدامه مركزا، خاصة مع المناطق المتشققة والمجروحة.