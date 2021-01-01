أعراض الضغط المنخفض.. وعلاجه من الطبيعة



أعراض الضغط المنخفض أعراض الضغط المنخفض

الضغط المنخفض من المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض، والضغط المنخفض يؤثر على قدرة الشخص على مواصلة أنشطته الطبيعية، وقد لا يعلم البعض السبب وراء الضغط المنخفض، إلا أن هناك بعض الأعراض التي يمكن من خلالها ملاحظة انخفاضه.



اعراض الضغط المنخفض





وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن اكتشاف أعراض الضغط المنخفض، والتي تستعرضها في السطور التالية.

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دوار أو دوخةإغماء أو فقدان الوعيتشويش في الرؤيةغثيانتعب مفاجئعدم القدرة على التركيزجفافعطش مفاجئ وشديد.أما انخفاض ضغط الدم الشديد فقد يترافق مع أعراض أخرى أكثر خطورة، وهي كالتالي:ارتباكشحوب وبرود في البشرةضيق وتسارع في التنفسضعف وتسارع في النبض.علاج الضغط المنخفضوتؤكد دكتورة هدى، أن هناك بعض الأطعمة يمكنها أن ترفع الضغط المنخفض، ومد الجسم بالطاقة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.الزبيبعلاج مفيد لانخفاض ضغط الدم، ويستمر هذا العلاج لبضعة أسابيع؛ لتحسين مستوى ضغط الدم، ويمكن نقع كمية من الزبيب في وعاء من الماء، وشرب هذه المياه في اليوم التالي، مع تناوله حبات الزبيب أيضا.الملحيمكن تناول القليل من الملح، أو أحد الأطعمة المالحة، مما يساعد على زيادة ضغط الدم، فيمكن تناول كوب من الماء، مضافا إليه ½ ملعقة صغيرة من الملح، مرتين في اليوم، إذا كنت تواجه باستمرار انخفاضا في ضغط الدم.العسليعد العسل علاجا لجميع الأمراض تقريبا، وهو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية لانخفاض ضغط الدم، فعند الشعور بالدوخة؛ بسبب انخفاض ضغط الدم، يمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل؛ للحصول على تأثير فوري.كما يمكن خلط ملعقتين من العسل في كوب من الماء، وإضافة قليل من الملح، ويشرب هذا المزيج.القهوةالكافيين الموجود في القهوة، يساعد على زيادة ضغط الدم على الفور، فعند الشعور بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، يمكن تناول كوب من القهوة.زيادة كمية المياهالجفاف من أهم أسباب انخفاض ضغط الدم لكثير من الناس، ومن هنا لابد من تناول المزيد من الماء، مع الحرص على تناول من 8-10 أكواب من الماء في اليوم.الخضراوات الورقيةتحتوي الخضراوات الورقية على الحديد، وهو أكثر المعادن المهمة لتنظيم ضغط الدم، عندما يكون منخفضا.المكسراتالمكسرات تزيد الطاقة وترفع المناعة، والأهم من ذلك أنها تساعد على تنظيم ضغط الدم.الدجاج والأسماكيعتبر الدجاج من الأطعمة التي تحارب ضغط الدم المرتفع، وكذلك الأسماك.التمريعد التمر من الأطعمة الغنية بالحديد، ولذلك فهو من أفضل الأطعمة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم، كما أنه جيد لصحة قلبك أيضا.الرمانيعد علاجا لانخفاض ضغط الدم، سواء تم تناوله كحبات، أو كعصير.