اكتشف فوائد شرب العصائر على الريق.. تنقص الوزن وتريح المعدة



اكتشف فوائد شرب العصائر اكتشف فوائد شرب العصائر

شرب العصائر الطبيعية من الأمور التي دائما ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية؛ لما لها من فوائد عديدة للجسم، فهي من المشروبات المفيدة والمغذية، خاصة إن كانت العصائر طبيعية، وخالية من المواد الحافظة، ولفواكه طازجة، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، ومزج الفواكه المختلفة، وكذلك الخضراوات الطازجة يعد من أفضل الحلول، ويفضل عدم إضافة السكر لها؛ لتحقيق أعلى استفادة.



وتنصح دكتورة مروة كمال اخصائية التغذية العلاجية ببدء يومك بتناول العصائر الطبيعية الطازجة، وذلك لأنها أسهل وأفضل الطرق للحصول على الجرعة اليومية التي يحتاجها الجسم من من الفيتامينات من الفواكه والخضروات وبشكل طبيعي، وكذلك تناول العصائر الطبيعية أول شيء في الصباح يسمح للجسم بعملية هضم أسهل.





قد يعجبك أيضا...

عصير اللفتوتؤكد دكتورة مروة بضرورة إضافة الخضروات الطازجة للعصائر، وليست الفواكه فقط، ويأتي اللفت في المقدمة، فمزجه بالفواكه المحببة إليك لن يغير في الطعم شيء، لكنه سيحقق أعلى فائدة للمعدة، وتمتعها بهضم سهل طوال اليوم.كمية أكبر من البروتينتضيف دكتورة مروة أن تناول العصائر في بداية اليوم وعلى الريق، وقبل الإفطار يسمح للجسم بالحصول على أكبر كمية من البروتين، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يساعد على فقدان الوزن بسهولة.مما يجعل العصائر الطبيعية الحل الأفضل لكل من يتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن.عصير الموز بالفراولةوتشير دكتورة مروة أنه يمكن مزج الموز بالفراولة، فهذا العصير يعد من أفضل أنواع عصائر الفواكه لبدء اليوم بها، وذلك لما في هذا العصير من نسبة كالسيوم وبروتين عالية، كما أن الموز يمنح الشعور بالامتلاء، مما يحقق الاحساس بالشبع لفترة طويلة.كذلك يمكن إضافة ملعقة من بذور الكتان لتساعدك على الشعور، حيث أنها ستساعد على استمرار الشعور بالشبع والنشاط حتى الغداء، إلى جانب الألياف الاضافية الموجودة فيها، والتي تساعد على راحة المعدة والجهاز الهضمي.راحة للمعدةوأخيرا تؤكد دكتورة مروة أن تناول العصير الطبيعي الطازج قبل الافطار، وعلى الريق يريح المعدة من صدمة الطعام الأولى، وذلك لأن السوائل سهلة في الهضم، ولا تسبب المشاكل التي تسببها الأطعمة المختلفة على الفطار.