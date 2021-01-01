حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين .



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.



موعد بدء العام الدراسي 2022 في المدارس الحكومية

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

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ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوماويبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يومامواعيد امتحانات العام الدراسي الجديدتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانوناوتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبرموعد إجازة نصف العام الدراسي الجديدتكون اجازة نصف العام أسبوعبن تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعةموعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدوليةقررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات يوم 9 اكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.كما قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية في العام الدراسي 2021 / 2022 يوم 12 سبتمبر 2021وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية ، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا او من خلال منصات التعليم الرقمية او نظام التعلم عن بعد "اونلاين"وقالت وزير التربية والتعليم ، لقد تم تحديد موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية المذكور ، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بكافة المدارس الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن.وقالت وزارة التربية والتعليم : ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد وضوابط بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية.مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديدمن رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيهاتمن 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيهمصروفات المدارس الحكومية لطلاب أولى ثانوي عام : 520 جنيهمصروفات المدارس الحكومية من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهاتالصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيهمصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات.الفئات المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديدوتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من :- أبناء شهداء ثورة يناير-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي-الطلاب يتامى الاب-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة-أبناء المكفوفين-ذوي الاحتياجات الخاصة-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة-طلاب مدارس شمال سيناء-طلاب مدارس التربية الخاصة-طلاب مدارس الفصل الواحد-طلاب مدارس التعليم المجتمعي-المدارس الصديقة للفتيات-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارستخفيض 50% من مصروفات المدارس لابناء العاملين بالتربية والتعليم في العام الدراسي الجديدقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.