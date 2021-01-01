أعراض الانفلونزا الموسمية .. إليك طرق الوقاية

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أعراض الانفلونزا الموسمية

الانفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض شيوعًا في فصلي الشتاء والخريف، وتنتقل العدوى بشكل سريع مقارنة بالانفلونزا العادية، وخاصة في الأماكن المزدحمة، عن طريق العطس أو الأيادي الملوثة.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما تود معرفته عن الانفلونزا الموسمية، من أعراض وعلامات وطرق العلاج وفقا لموقع cdc.

أعراض الانفلونزا الموسمية
يعاني مرضى الانفلونزا الموسمية من بعض العلامات والأعراض والتي تختلف عن البرد، يمكنك التعرف عليها خلال النقاط التالية..

السعال.
الحمى.
سيلان الأنف.
انسداد الأنف.
التهاب الحلق.
آلام في العضلات أو الجسم.
الصداع.
التعب.
قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال.
طرق الوقاية من الانفلونزا الموسمية
يجب تطبيق التباعد الاجتماعي بينك وبين الأشخاص، وخاصة من يعانون من الأعراض السابقة، أو حتى مختلفة عنها.
البقاء في المنزل عند الشعور بأعراض الانفلونزا الموسمية، وخاصة الأطفال.
تغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية.
غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، أو استخدام الكحول.
تجنب لمس العين والأنف والفم في حالة العطس.
تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات وتساعد على تقوية المناعة ضد الأمراض.

المصدر: موقع cdc

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