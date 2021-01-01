أعراض الانفلونزا الموسمية .. إليك طرق الوقاية

الانفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض شيوعًا في فصلي الشتاء والخريف، وتنتقل العدوى بشكل سريع مقارنة بالانفلونزا العادية، وخاصة في الأماكن المزدحمة، عن طريق العطس أو الأيادي الملوثة.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما تود معرفته عن الانفلونزا الموسمية، من أعراض وعلامات وطرق العلاج وفقا لموقع cdc.
أعراض الانفلونزا الموسمية
يعاني مرضى الانفلونزا الموسمية من بعض العلامات والأعراض والتي تختلف عن البرد، يمكنك التعرف عليها خلال النقاط التالية..
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