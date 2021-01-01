شاهد... العبايات الخليجي المطرزة موضة خريف 2021

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صورة الخبر: العبايات الخليجي
العبايات الخليجي

العبايات الخليجي من أكثر أنواع الأزياء التي تحرص على ارتدائها المرأة في جميع أرجاء العالم العربي، لما لها من مميزات حيث إنها تعطي الشعور بالراحة عند ارتدائها كما أنها تتميز بالأناقة ووجود التطريزات المختلفة عليها، ويوجد الكثير من أنواع العبايات الخليجي التي تناسب جميع الأعمار.

وتقول الفاشون ديزاير رايه الحربي، إنه عند اختيارك للعبايات يجب مراعاة بعض الأمور المهمة خاصة مع اقتراب فصل الخريف لعام 2021 ومن أهمها اختيار اللون المناسب.

وأضافت رايه الحربي، إنه دائما تبقى العباءة السوداء على عرش العبايات في جميع الأعوام، ولهذا من الممكن اختيار العباءة السوداء ممزوجة مع أحد الألوان الأخرى، ومن الممكن أن ترتدي الفتيات عبايات ملونة بألوان شبابية رائعة، مما يضفي البهجة والتفاؤل على الإطلالة الخاصة بهن.



وأضافت الفاشون ديزاير، أنه يجب اختيار تصميم مناسب لشكل الجسم، سواء كانت نحيفة أو ممتلئ حيث يجب أن يداري التصميم عيوب الجسم.

صورة الخبر: العبايات الخليجي

صورة الخبر: العبايات الخليجي

المصدر: elbalad

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