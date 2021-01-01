شاهد... العبايات الخليجي المطرزة موضة خريف 2021

العبايات الخليجي من أكثر أنواع الأزياء التي تحرص على ارتدائها المرأة في جميع أرجاء العالم العربي، لما لها من مميزات حيث إنها تعطي الشعور بالراحة عند ارتدائها كما أنها تتميز بالأناقة ووجود التطريزات المختلفة عليها، ويوجد الكثير من أنواع العبايات الخليجي التي تناسب جميع الأعمار.
وتقول الفاشون ديزاير رايه الحربي، إنه عند اختيارك للعبايات يجب مراعاة بعض الأمور المهمة خاصة مع اقتراب فصل الخريف لعام 2021 ومن أهمها اختيار اللون المناسب.
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