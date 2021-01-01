ساعد إبلاغ سائق تكسي في الصين قوات الشرطة، عن زبون "مريب"، في القبض على شخص بتهمة قتل امرأة وتقطيعها لأجزاء.
واعتقلت الشرطة لي في مقاطعة جيانغشي، عقب عملية بحث استمرت لأسبوع، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وبدأت الشرطة عملية تعقب لي، بعدما أبلغ سائق عن مساعدته إياه في وضع حقيبة تنبعث منها رائحة كريهة وملطخة ببقع حمراء اللون، في صندوق المركبة الخلفي.
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التعليقات على حقيبة "مرعبة" في "تاكسي" تكشف جريمة "مروعة" بالصين
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