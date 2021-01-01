حقيبة "مرعبة" في "تاكسي" تكشف جريمة "مروعة" بالصين

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حقيبة "مرعبة" في "تاكسي" تكشف جريمة "مروعة" بالصين

صورة الخبر: ألقت الشرطة الصينية القبض على المتهم بالجريمة
ألقت الشرطة الصينية القبض على المتهم بالجريمة

ساعد إبلاغ سائق تكسي في الصين قوات الشرطة، عن زبون "مريب"، في القبض على شخص بتهمة قتل امرأة وتقطيعها لأجزاء.

واعتقلت الشرطة لي في مقاطعة جيانغشي، عقب عملية بحث استمرت لأسبوع، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وبدأت الشرطة عملية تعقب لي، بعدما أبلغ سائق عن مساعدته إياه في وضع حقيبة تنبعث منها رائحة كريهة وملطخة ببقع حمراء اللون، في صندوق المركبة الخلفي.

وعندما اتصل السائق بالشرطة، فرّ لي من المكان، تاركا الحقيبة في سيارة الأجرة.

وتم التعرف على الضحية في الحقيبة، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، كانت تعمل مع لي في إحدى الحانات التي كان يديرها قبل استقالته في الشهر الماضي.

وكانت الشرطة قد عرضت مكافأة مالية تصل قيمتها لما يعادل 3 آلاف جنيه إسترليني، لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على لي.

وبالفعل فقد اعتقلت الشرطة لي الذي فرّ على دراجة نارية، الأربعاء الماضي، وغيّر ملابسه كنوع من التمويه.
ولا تزال الشرطة الصينية تواصل التحقيقات لمعرفة الدوافع وراء هذه الجريمة.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيبة "مرعبة" في "تاكسي" تكشف جريمة "مروعة" بالصين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10446

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager