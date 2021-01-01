رسميا الزمالك يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية لكرة السلة

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صورة الخبر: نادي الزمالك
نادي الزمالك

بعد تحقيقه بطولة إفريقيا للمرة الثانية، ولأول مرة بنظامها الجديد تحت رعاية NBA، ستكون مكافأة الزمالك هي تمثيل إفريقيا ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة السلة، يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022.

النسخة ستكون هي الأولى من تلك البطولة تاريخيا، وليكون الزمالك هو أول فريق يمثل قارة إفريقيا في البطولة.

وحسب بيان الاتحاد المصري لكرة السلة، فإن البطولة ستشهد مشاركة فرق بورجوس الإسباني بطل قارة أوروبا، وفلامينجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك بطل قارة أمريكا الشمالية.

وستقام البطولة في شهر فبراير المقبل لعام 2022، دون الكشف عن مقر إقامتها أو نظام البطولة حتى الآن.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري لكرة السلة عن الموسم المنقضي، بجانب تتويجه ببطولة إفريقيا برعاية NBA عن الموسم قبل الماضي، والتي أقيمت قبل عدة أشهر بسبب تأجيلها جراء انتشار وباء كورونا.

يذكر أن الزمالك سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أيضا خلال الشهر المقبل بعد تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي قبل أيام.

المصدر: في الجول

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