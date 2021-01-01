تعرف على المباريات التى سيغيب فيها بيرسي تاو عن الأهلي

تعرض فريق الأهلي ، لصدمة شديدة، بعد تأكد غياب صفقة القلعة الحمراء الجديدة بيرسي تاو عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر.
وتعرض بيرسي تاو بيرسي تاو للإصابة بمزق في العضلة الضامة، ليفقد المارد الأحمر، خدمات أحد أهم صفقاته، خلال الفترة المقبلة.
ويستعرض " صدى البلد المباريات التي سيغيب فيها بيرسي تاو أمام الأهلي:
المباراة الأولى التي سيغيب عن بيرسي تاو أمام الأهلي، ستكون أمام طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري.
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