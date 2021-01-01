تعرف على المباريات التى سيغيب فيها بيرسي تاو عن الأهلي

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صورة الخبر: بيرسي تاو
بيرسي تاو

تعرض فريق الأهلي ، لصدمة شديدة، بعد تأكد غياب صفقة القلعة الحمراء الجديدة بيرسي تاو عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر.

وتعرض بيرسي تاو بيرسي تاو للإصابة بمزق في العضلة الضامة، ليفقد المارد الأحمر، خدمات أحد أهم صفقاته، خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض " صدى البلد المباريات التي سيغيب فيها بيرسي تاو أمام الأهلي:
المباراة الأولى التي سيغيب عن بيرسي تاو أمام الأهلي، ستكون أمام طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري.

المواجهة الثانية التي سيغيب عنها بيرسي تاو، عن الأهلي، ستكون أمام إنبي، يوم 25 سبتمبر الجاري، في دور الـ16 ، من مسابقة كأس مصر.

وحال تخطي الأهلي إنبي، سيغيب بيرسي تاو عن مباراة الأحمر، ضد الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي ستاد السويس الجديد.

كما سيغيب بيرسي تاو عن الأهلي، أيضا، حال تخطي المارد الأحمر دور الـ8، حيث سيكون الفريق على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

المصدر: elbalad

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