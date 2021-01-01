أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن أجهزة الوزارة تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال شهر سبتمبر الجاري، وأن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن.
ووجّه المسؤول المصري بمواصلة الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف وذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لمتابعة موقف إيراد النهر، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والاطمئنان على الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول، وتقييم الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات.
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التعليقات على وزير الري المصري يكشف الاستعدادات لموسم الأمطار
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