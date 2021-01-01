ضرب إعصار تشانتو، اليوم الأحد، تايوان بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان متجها إلى شنجهاي.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصدرت الحكومة الصينية تحذيرا من إعصار تشانتو، لسكان شنجهاي وحذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي، وتعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان مع اقتراب العاصفة.
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التعليقات على شاهد.. إعصار تشانتو العنيف يعصف بـ تايوان ويتجه نحو الصين
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