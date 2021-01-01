

محرك بحث جوجل على الكمبيوتر يحصل رسميا على الوضع المظلم.. إليك كيفية استخدامه محرك بحث جوجل على الكمبيوتر يحصل رسميا على الوضع المظلم.. إليك كيفية استخدامه

أضافت شركة جوجل Google، أخيرا ميزة الوضع الداكن dark mode بشكل رسمي لمحرك بحثها عبر أجهزة سطح المكتب، مما يسمح لأولئك الذين يفضلون تجنب صفحات الويب الساطعة بإكمال عمليات البحث باستخدام اللون الرمادي.



وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، أشارت صفحة دعم جوجل، أنه يمكن للمستخدمين إجراء التغيير الجديد إلى الوضع الداكن بسهولة وبخطوات بسيطة، وكانت تطبيقات البحث على الهواتف الذكية حصلت على الوضع المظلم في وقت سابق من هذا العام.



كيفية تفعيل ميزة الوضع الداكن على محرك بحث جوجل على سطح المكتب



كان موقع 9to5Google أبلغ عن وجود رمز تبديل سريع آخر على شكل “شمس”، وأن عددا قليلا من الأشخاص لديهم خيار تمكين التغيير على إصدار الويب للجوال من جوجل.



ميزة الوضع الداكن على محرك بحث جوجل

ويمكن للمستخدمين اختيار الوضع الداكن أو الساطع أو الإعداد الافتراضي للجهاز، الذي يتبع تلقائيا وضع جهاز الحاسب على محرك بحث جوجل، وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية إلى أن الإعداد المظلم سيتم طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



ويستطيع المستخدمون الاستمتاع بالوضع الليلي على محرك بحث جوجل على سطح المكتب من خلال الخطوات التالية:

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الخطوة الأولى: افتح صفحة ويب كروم جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.الخطوة الثانية: انقر على خيار الثلاث نقاط أعلى يمين صفحة متصفح ويب كروم.الخطوة الثالثة: من القائمة المنسدلة، انقر على خيار الإعدادات Settings.الخطوة الرابعة: ستري صفحة جديدة خاصة بالإعدادات، مرر لأسفل للوصل إلى خيار المظهر “Appearance”.الخطوة الخامسة: ستتمكن من الأختيار بين الوضع الساطع أو الوضع المظلم أو الإعداد الافتراضي للجهاز، والذي يتبع تلقائيا الوضع النشط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.