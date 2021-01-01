أعلنت شركة فيسبوك التزامها بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج يدعم الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شراء فواتيرهم المستحقة، لمساعدتهم على النمو وتحقيق أرباح أكبر.
وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن فيسبوك قد خصصت برنامج Invoice Fast Track لوضع الأموال في أيدي الشركات الصغيرة التي كان من الممكن أن تنتظر أسابيع إن لم يكن شهورًا للحصول على أموال من عملائها.
ويعد البرنامج أحدث جهود فيسبوك لبناء علاقاتها وولائها طويل الأمد بين الشركات الصغيرة، والتي يعتمد الكثير منها على الشبكة الاجتماعية لوضع إعلانات تستهدف التركيبة السكانية المتخصصة التي قد تكون مهتمة بخدماتها.
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التعليقات على فيسبوك تشتري فواتير غير مدفوعة بـ100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة
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