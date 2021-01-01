

فيسبوك تشتري فواتير غير مدفوعة بـ100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة فيسبوك تشتري فواتير غير مدفوعة بـ100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة

أعلنت شركة فيسبوك التزامها بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج يدعم الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شراء فواتيرهم المستحقة، لمساعدتهم على النمو وتحقيق أرباح أكبر.



وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن فيسبوك قد خصصت برنامج Invoice Fast Track لوضع الأموال في أيدي الشركات الصغيرة التي كان من الممكن أن تنتظر أسابيع إن لم يكن شهورًا للحصول على أموال من عملائها.



ويعد البرنامج أحدث جهود فيسبوك لبناء علاقاتها وولائها طويل الأمد بين الشركات الصغيرة، والتي يعتمد الكثير منها على الشبكة الاجتماعية لوضع إعلانات تستهدف التركيبة السكانية المتخصصة التي قد تكون مهتمة بخدماتها.

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وأكدت فيسبوك، توسيع البرنامج بشكل كبير لشراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من الفواتير المستحقة، حيث ستصل عمليات الشراء إلى ما يقرب من 30 ألف شركة صغيرة.وقال ريتش راو ، نائب رئيس شركة فيسبوك للأعمال الصغيرة ، إن فيسبوك قام بتجربة نسخة أصغر من البرنامج في عام 2020 بعد سماع مدى معاناة موردي الشركة في أعقاب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 .ويمكن للشركات إرسال فواتير مستحقة لا تقل عن 1000 دولار، وفي حالة الموافقة عليها ، ستشتري فيسبوك الفاتورة من الشركة الصغيرة وتدفعها في غضون أيام، ثم تدفع العملاء لفيسبوك الفواتير المستحقة بنفس الشروط التي وافقوا عليها.