طفرة في علاج الزهايمر: التداوي بالأكسجين يحسن الذاكرة والتركيز



الزهايمر الزهايمر

كشفت دراسة حديثة عن طفرة فى علاج الخرف عن طريق الأكسجين، وثبتت إن تعزيز الأدمغة بالأكسجين الإضافي يمكن أن يؤخر أو حتى يعكس تأثير الخرف، خمسة علاجات أكسجين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر تساعد على تحسين الذاكرة ٦ أضعاف.



الإجراء





يسمى العلاج بالأكسجين عالي الضغط ينطوي على استنشاق المرضى للأكسجين من خلال قناع في غرفة مضغوطة. يزيد بشكل كبير من كمية الأكسجين في أنسجة الجسم ، والتي سبق أن وجد أنها تحفز الشفاء. عندما تم إعطاء العلاج للفئران ، قلل من لويحات الأميلويد في الدماغ. إنها علامة منبهة لمرض الزهايمر في البشر رصد الباحثون زيادات "كبيرة" من 16 إلى 23 بالمائة في تدفق الدم في عدة أجزاء من الدماغ.

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كما سجل المتطوعون أعلى بنسبة 16.5 في المائة في اختبارات الذاكرة اللاحقة ، وستة في المائة أكثر في التركيز و 10.3 في المائة أعلى في معالجة المعلومات. وقال الباحثون إن العلاج ربما أدى على الأرجح إلى زيادة عرض الأوعية الدموية وتقليل سمك جدران الأوعية الدموية ، مما يسمح بزيادة تدفق الدم.تم بالفعل ربط انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بظهور الخرف قال البروفيسور أوري أشيري ، خبير في علم الأعصاب في جامعة تل أبيب الإسرائيلية: "المرضى المسنون الذين يعانون من فقدان كبير في الذاكرة أظهروا زيادة في تدفق الدم في المخ وتحسن في الأداء المعرفي".ظهرت هذه "الفاعلية" لعكس العناصر الأساسية المسؤولة عن الخرفقال البروفيسور توم دينينغ من جامعة نوتنغهام: "إذا اعتبرنا أن عدد الأشخاص المصابين بالخرف في المملكة المتحدة يقترب من المليون ، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يتوفر الأكسجين عالي الضغط على هذا النطاق."الدراسة في مجلة Aging. فحص ستة من المرضى تبلغ أعمارهم حوالي 70 عامًا يعانون من ضعف إدراكي خفيف ، والذي يمكن أن يكون بمثابة علامة مبكرة على مرض الزهايمر.