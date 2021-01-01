منذ سنوات وهناك خلاف قائم بين آبل وشركة Epic Games بسبب نظام الرسوم الذي تفرضه آبل على الشركات المطورة التي تقوم بوضع تطبيقاتها على متجر App Store حيث تأخذ آبل نسبة 30% من عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات والألعاب المتواجدة على المتجر وتجد آبل أن ضروري على الشركات دفع هذه الرسوم ولكن ترى شركة Epic أن هذا إحتكار بسبب عدم سماح آبل للشركات بتوفير طرق آخرى للدفع بعيد عن النظام الخاص بها.
شركة Epic قامت بتوفير طريقة دفع خاصة بها داخل لعبة Fortnite بعيد عن التي تقدمها آبل مما جعل آبل تقوم بحذف اللعبة من على المتجر لمخالفة شركة Epic السياسة الخاصة بالمتجر وأتجهت بعدها شركة Epic للمحكمة ورفعت دعوى قضائية على آبل بسبب هذا الأمر.
بالأمس صدر حكم في هذه القضية وهو إلزام آبل بالسماح للشركات بتوفير طرق دفع آخرى داخل الألعاب غير الخاصة بآبل ويجب تنفيذ هذا الحكم خلال 90 يوم ولكن في نفس الوقت ذكرت المحكمة إنها لا تعتبر آبل شركة محتكرة فيما يخص هذه القضية ولكنها أخترقت بعض قوانين المنافسة الخاصة بولاية كاليفورنيا.
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التعليقات على الصراع بين آبل و Epic لم ينتهي بعد
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