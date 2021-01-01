

الصراع بين آبل و Epic لم ينتهي بعد الصراع بين آبل و Epic لم ينتهي بعد

منذ سنوات وهناك خلاف قائم بين آبل وشركة Epic Games بسبب نظام الرسوم الذي تفرضه آبل على الشركات المطورة التي تقوم بوضع تطبيقاتها على متجر App Store حيث تأخذ آبل نسبة 30% من عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات والألعاب المتواجدة على المتجر وتجد آبل أن ضروري على الشركات دفع هذه الرسوم ولكن ترى شركة Epic أن هذا إحتكار بسبب عدم سماح آبل للشركات بتوفير طرق آخرى للدفع بعيد عن النظام الخاص بها.



شركة Epic قامت بتوفير طريقة دفع خاصة بها داخل لعبة Fortnite بعيد عن التي تقدمها آبل مما جعل آبل تقوم بحذف اللعبة من على المتجر لمخالفة شركة Epic السياسة الخاصة بالمتجر وأتجهت بعدها شركة Epic للمحكمة ورفعت دعوى قضائية على آبل بسبب هذا الأمر.



بالأمس صدر حكم في هذه القضية وهو إلزام آبل بالسماح للشركات بتوفير طرق دفع آخرى داخل الألعاب غير الخاصة بآبل ويجب تنفيذ هذا الحكم خلال 90 يوم ولكن في نفس الوقت ذكرت المحكمة إنها لا تعتبر آبل شركة محتكرة فيما يخص هذه القضية ولكنها أخترقت بعض قوانين المنافسة الخاصة بولاية كاليفورنيا.

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كذلك كان هناك حكم آخر لصالح شركة آبل وهو إلزام شركة Epic بدفع 30% (أكثر من 3.5 مليون دولار) من الإيرادات التي حققتها عندما قامت بتوفير نظام دفع خاص بها داخل لعبة Fortnite وذلك بسبب إنتهاكها للعقد الموقع بينها وبين شركة آبل.آبل علقت على هذا الحكم وترى إنه إنتصار لها حيث قالت الشركة أن هذا الحكم أكد ما ذكرته الشركة من قبل وهي إنها لا تنتهك قانون الإحتكار أما شركة Epic قالت أن هذا الحكم مخيب للآمال وإنه ليس مكسب للمطورين والمستخدمين وإنها ستقوم بالإستئناف عليه.