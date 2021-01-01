أشارت توقعات وتكهنات من وسائل ومنصات إعلامية إلى أن إصدارات الجيل الجديد من أجهزة "آبل" ستظهر هذا الخريف بعد قرابة أسبوع.
آعلنت شركة "آبل" رسميا، أمس الثلاثاء، أنها ستنظم فعالية خاصة في 14 سبتمبر، للكشف عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون 13، حيث تعتاد أبل منذ 2013 الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر/ أيلول تقريبا، وقانت بإرسال دعوات إعلامية لحضور هذه الفعالية.
وبالإضافة إلى أجهزة "آيفون" الجديدة، والتي قد تحمل اسم "آيفون 13"، قد تكشف آبل عن إصدارات جديدة من "ساعة آبل" و"سماعات إيربودز" والأجهزة اللويحية "آيباد".
وبحسب تسريبات المحللين فإن معدلات التحديثات قد بلغت ذروتها في 2021 فيما يتعلق بالجيل الخامس
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التعليقات على توقعات تقول إن "آبل" حددت موعد إصدار "آيفون 13"
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