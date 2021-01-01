"آبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تسعى حاليا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن آبل تعمل حاليا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.
وتعمل حاليا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.
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