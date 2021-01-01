

جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأخير من Android 12 جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأخير من Android 12

أصدرت شركة Google للتو أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل Android 12 وذكرت أنه سيكون الإصدار الأخير وسيصل إلى مجموعة كبيرة من المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة لتجربته على هواتفهم قبل إطلاق أندرويد 12 بشكل رسمي، مع العلم بأن هذا الإصدار سيتوفر في البداية للهاتف Pixel 5a الذي تم الإعلان عنه في منتصف أغسطس.



أحدث إصدار تجريبي من Android 12 لا يظهر أي تغييرات كبيرة مقارنة مع الإصدارات السابقة ولكنه يصل مع تحسينات في الأداء وإصلاحات للأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في الإصدارات السابقة، والغرض من هذا الإصدار هو أن يحصل المطورون على أقرب تجربة ممكنة لما سيقدمه نظام التشغيل بمجرد وصوله بشكل رسمي إلى المستخدمين.



وعلاوة على ذلك فإن نظام التشغيل الجديد سيكون مسؤولاً عن طرح لغة التصميم التي تعتمدها Google والتي تعرف باسم Material You وهذا يعني حدوث تغيير كبير في الواجهة الرسومية لنظام التشغيل حيث ستكون الرسوم المتحركة أكثر سلاسة وستتكيف السمات مع ألوان الخلفية كما أنه سيصل مع خيارات خصوصية معززة وسيكون لدى المستخدمين لوحة خصوصية تتيح تحكما أكبر في أذونات الجهاز وسيتم إعلامك بشكل مرئي عند وصول التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون وسيتم تضمين مفاتيح لتعطيل الوصول إليها عند الضرورة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ميزة أخرى للاستمتاع بألعاب الفيديو أثناء تنزيلها وأكدت شركة جوجل أن هدفها من ذلك هو تقليل وتحسين الوقت الذي تستغرقه منذ بدء تنزيل أي لعبة من متجر Google Play حتى يتم تثبيتها على هاتفك.

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وبخصوص موعد توافر الإصدار المستقر والرسمي من نظام التشغيل أندرويد 12 فأكدت شركة Google أنها ستبدأ في إطلاق الإصدار الرسمي Android 12 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا يعني أنه من المتوقع إصدار البرنامج مع بداية شهر أكتوبر القادم ولكن للأسف لم تحدد الشركة موعدا محددا.