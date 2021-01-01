كشفت بالأمس شركة فيفو في الصين عن سلسلة X70 وهما ثلاث هواتف X70 و X70 Pro و X70 Pro+.

في حدث ريلمي الذي تم عقده اليوم في الهند، أعلنت الشركة عن الهاتفين Realme 8s 5G وRealme 8i وكلا الجهازين يأتي مع معالجات متوسطة من Mediatek أحدهما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والآخر يدعم 4G فقط بالإضافة إلى بطاريات كبيرة وكاميرات ممتازة كما تعودنا من الشركة، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتفين Realme 8s 5G وRealme 8i.
مواصفات هاتف ريلمي 8s
هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 810 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى أن الهاتف Realme 8s 5G يعمل بنظام Android 11 مع واجهة Realme UI 2.0 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.
الهاتف Realme 8s 5G يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1 بالإضافة إلى 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وهذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.
البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف الجديد من ريلمي يتميز بمنفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين الداخلية (حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت) ويضم مستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.
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