

كشفت بالأمس شركة فيفو في الصين عن سلسلة X70 وهما ثلاث هواتف X70 و X70 Pro و X70 Pro+. كشفت بالأمس شركة فيفو في الصين عن سلسلة X70 وهما ثلاث هواتف X70 و X70 Pro و X70 Pro+.

في حدث ريلمي الذي تم عقده اليوم في الهند، أعلنت الشركة عن الهاتفين Realme 8s 5G وRealme 8i وكلا الجهازين يأتي مع معالجات متوسطة من Mediatek أحدهما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والآخر يدعم 4G فقط بالإضافة إلى بطاريات كبيرة وكاميرات ممتازة كما تعودنا من الشركة، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتفين Realme 8s 5G وRealme 8i.



مواصفات هاتف ريلمي 8s

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 810 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى أن الهاتف Realme 8s 5G يعمل بنظام Android 11 مع واجهة Realme UI 2.0 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.



الهاتف Realme 8s 5G يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1 بالإضافة إلى 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وهذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.

البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف الجديد من ريلمي يتميز بمنفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين الداخلية (حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت) ويضم مستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.

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سعر الهاتف Realme 8s 5Gيبدأ سعر الهاتف ريلمي 8s من 245 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى 270 دولارا للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.مواصفات هاتف ريلمي 8iأما بالنسبة للهاتف Realme 8i فيتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2412×1080 بكسل بالإضافة إلى أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1، كما أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.هذا الهاتف يأتي مع معالج من فئة Mediatek Helio G96 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة Realme UI 2.0 بالإضافة إلى أنه يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.سعر الهاتف Realme 8iالهاتف Realme 8i سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 14 سبتمبر بسعر يبلغ حوالي 190 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.وبسعر يبلغ 215 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.