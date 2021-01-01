

فيفو تعلن رسمياً عن سلسلة X70 بشريحة مخصصة لمعالجة الصور ومواصفات رائدة فيفو تعلن رسمياً عن سلسلة X70 بشريحة مخصصة لمعالجة الصور ومواصفات رائدة

كشفت بالأمس شركة فيفو في الصين عن سلسلة X70 وهما ثلاث هواتف X70 و X70 Pro و X70 Pro+.



هاتفي X70 و X70 Pro يأتوا بشاشة OLED قياسها 6.56 بوصة بدقة 2376x1080 ومعدل تحديث 120Hz ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.8:9 ومعالج ميدياتيك Dimensity 1200.



كلا الهاتفين يأتوا برامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت والأخيرة متواجدة فقط في هاتف X70 Pro ويأتي كلاهما بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة.

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هاتف X70 يأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 40 ميجا بيكسل والثانية بدقة 12 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية والثالثة للتقريب البصري 2X وهي بدقة 12 ميجا بيكسل وبطارية بقوة 4,400 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 44 وات.هاتف X70 Pro يأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية بدقة 12 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية والثالثة للتقريب البصري 2X وهي بدقة 12 ميجا بيكسل والرابعة بدقة 8 ميجا بيكسل وهي Periscope للتقريب البصري 5X وبطارية بقوة 4,450 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 44 وات.أما هاتف X70 Pro+ يأتي بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة ودقة 3200x1440 ومعدل تحديث 120Hz ونسبة عرض إلى ارتفاع 120Hz ومعالج Snapdragon 888+ وشريحة مخصصة لمعالجة الصور تُدعى Chip V1.يأتي الهاتف برامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وبطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 55 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.الهاتف يأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر سامسونج ISOCELL GN1 والثانية واسعة الزاوية بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني IMX598 والثالثة للتقريب البصري 2X وهي بدقة 12 ميجا بيكسل والرابعة بدقة 8 ميجا بيكسل وهي Periscope للتقريب البصري 5X وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68.الثلاث هواتف يعملوا بنظام Android 11 مع واجهة Funtouch OS 12 وسيتوفروا في الصين يوم 30 سبتمبر ولم تكشف فيفو عن التفاصيل الكاملة للأسعار بعد.