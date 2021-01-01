«جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › «جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات

صورة الخبر: «جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات
«جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات

أتاحت شركة "جوجل"، عملاق محركات البحث في العالم، في محرك بحثها الوضع المظلم المدمج لجميع المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ماك.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الميزة الجديدة ستعمم تباعًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيقدم محرك "جوجل" أخيرًا الوضع المظلم للجميع بعد أن كانت هذه الميزة في مرحلة تجريبية منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أنه عندما يكون الوضع المظلم متاحًا لك، ستظهر نافذة إشعار تخبرك بذلك، وعليك فقط النقر فوق "تنشيط".

وتجرى "جوجل" منذ ديسمبر 2020، اختبارات مكثفة للتأكد من أن الوضع الداكن يعمل بشكل صحيح على محرك البحث الخاص بها.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60343

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager