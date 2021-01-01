

«جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات «جوجل» تتيح خاصية الوضع المظلم في المتصفحات

أتاحت شركة "جوجل"، عملاق محركات البحث في العالم، في محرك بحثها الوضع المظلم المدمج لجميع المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ماك.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الميزة الجديدة ستعمم تباعًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيقدم محرك "جوجل" أخيرًا الوضع المظلم للجميع بعد أن كانت هذه الميزة في مرحلة تجريبية منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أنه عندما يكون الوضع المظلم متاحًا لك، ستظهر نافذة إشعار تخبرك بذلك، وعليك فقط النقر فوق "تنشيط".



وتجرى "جوجل" منذ ديسمبر 2020، اختبارات مكثفة للتأكد من أن الوضع الداكن يعمل بشكل صحيح على محرك البحث الخاص بها.