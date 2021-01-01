

رسميا ولأول مرة على واتساب .. نقل ملفات حسابك من آيفون الى أندرويد رسميا ولأول مرة على واتساب .. نقل ملفات حسابك من آيفون الى أندرويد

كشف تطبيق واتساب مؤخرا عن إمكانية نقل ملفات ومحادثاتك من نظام iOS الخاص بالآيفون إلى نظام الأندرويد وتحديدا لهواتف سامسونج لتأتي بعدها إلى بقية أجهزة أندرويد.



وتقول الشركة إنه «من أكثر الخصائص المطلوبة منا هي توفير إمكانية نقل سجل الدردشات من نظام تشغيل إلى آخر عند التبديل بين الهواتف. لقد بذلنا جهودًا كبيرة أثناء تعاوننا مع شركات أنظمة التشغيل والشركات المصنّعة للأجهزة حتى يتسنى تصميم الأجهزة والأنظمة على نحو آمن وموثوق».



وتم طرح خاصية نقل سجل دردشاتك على واتساب من جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS إلى نظام تشغيل Android. وتُجرى هذه العملية بدون إرسال رسائلك إلى واتساب، وتتضمَّن الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات. للبدء، تتوفر هذه الخاصية على أي جهاز Samsung يعمل بالإصدار 10 أو الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل Android، وستكون متاحة أيضًا على مزيد من أجهزة Android قريبًا.

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وعند إعداد جهاز جديد، سيتم تزويدك بخيار نقل دردشاتك بأمان من جهازك القديم إلى جهازك الجديد. ستتطلب هذه العملية استخدام كابل USB-C إلى Lightning.وفيما يلي بالخطوات نقل سجل دردشاتك على واتساب من نظام iOS إلى نظام أندرويد :طريقة نقل بيانات واتساب من هاتف iPhone إلى هاتف Samsungفي حالة تغيير هاتفك من iPhone إلى هاتف Samsung يعمل بنظام التشغيل Android، يمكنك نقل معلومات حسابك وصورة ملفك الشخصي والدردشات الفردية والدردشات الجماعية وسجل الدردشة والوسائط والإعدادات. ولا يمكنك نقل سجل المكالمات أو اسم العرض.ماذا أحتاج؟الإصدار 3.7.22.1 أو إصدار أحدث من تطبيق Samsung SmartSwitch مُثبَّت على جهازك الجديدالإصدار 2.21.160.17 أو إصدار أحدث من واتساب لنظام تشغيل iOS على جهازك القديمالإصدار 2.21.16.20 أو إصدار أحدث من واتساب لنظام التشغيل Android على جهازك الجديدكابل USB بطرف C وطرف Lightning (أو محولات مكافئة لهذا)رقم هاتف الجهاز القديم نفسه لاستخدامه على الجهاز الجديدجهاز Android جديد بحالة خروجه من المصنع أو مُعاد تعيينه إلى إعدادات المصنعكيفية النقل من iPhone إلى Samsungشغّل جهاز Samsung الخاص بك ووصّله بجهاز iPhone عن طريق كابل، عندما يُطلب منك ذلك.اتّبع الخطوات الموضّحة في تطبيق Samsung Smart Switch.امسح ضوئيًّا الرمز المربّع المعروض على الجهاز الجديد باستخدام كاميرا iPhone، عندما يُطلب منك ذلك.انقر على بدء على جهاز iPhone، وانتظر حتى تكتمل العملية.استمر في إعداد جهاز Samsung الجديد.عندما تصل إلى الشاشة الرئيسية، افتح واتساب وسجِّل دخولك باستخدام رقم الهاتف نفسه المستخدَم على جهازك القديم.انقر على نقل عندما يُطلب منك ذلك، واترك العملية تكتمل.بعد الانتهاء من تنشيط جهازك الجديد، سترى دردشاتك في انتظارك.ملاحظة: ستبقى بياناتك على جهازك القديم ما لم تمسحها أو تحذف واتساب.ماذا سيحدث لبياناتي؟إن نقل بياناتك محليًّا عن طريق الكابل يعني:أن البيانات المنقولة لا تنتقل إلى التخزين السحابي نتيجة الانتقال بين الأجهزة (على الرغم من احتمال أن تكون قد أرسلت هذه البيانات إلى التخزين السحابي بشكل منفصل من خلال إجراء نسخ احتياطي للدردشات).أن واتساب لا تستطيع رؤية البيانات التي تنقلها.ما الرسائل التي يمكنني نقلها إلى هاتفي الجديد؟يمكنك نقل:الرسائل الشخصيةلا يمكنك نقل:رسائل الدفع من نظير إلى نظيرهل يمكنني نقل سجل مكالماتي؟لا يمكن نقل سجل مكالماتك في واتساب من هاتف iPhone إلى هاتف Samsung.