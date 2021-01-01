

Facebook تكلف أول نظارة ذكية بالتعاون مع Ray-Ban Facebook تكلف أول نظارة ذكية بالتعاون مع Ray-Ban

أعلنت شركة Facebook عن إطلاق نظارتها الذكية الجديدة، بالشراكة مع شركة إنتاج النظارات العالمية Ray-Ban لتدخل سوقًا ناشئة للأجهزة القابلة للارتداء مع التركيز على التقاط الصور بدلا من الواقع المعزز، وذلك بتكلفة ٢٢٩ دولارًا للواحدة، وفقًا لموقع العربية.



عرضت Facebook، النظارات تحت اسم Ray-Ba Stories، وهي تنافس مباشرة نظارات Snapchat’ Spectacles.



تمنح نظارات Facebook للمستخدم طريقة جديدة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركة مغامراته، بخلاف إمكانية الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست أثناء التنقل أو إجراء المكالمات الهاتفية، وتتوفر النظارات على أكثر من ٢٠ شكل متنوع.

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تدخل شركة Facebook سوقا ناشئة ومزدحمة بشكل متزايد، فقد أصدرت شركة Snapink الشركة الأم لـ Snapchat لأول مرة نظارة Spectacles في عام ٢٠١٦ مع كاميرا مدمجة لتصوير الفيديو.في عام ٢٠١٩، أطلقت Amazon نظارات ذكية لتلقي المكالمات، لكنها هى الأخرى لا تشمل الواقع المعزز.تخطط شركة Apple هى الأخرى لدخول مجال النظارات في وقت لاحق من هذا العقد، من خلال عرض قائم على الواقع المعزز، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء بلومبرج بلومبرغ.للوهلة الأولى لا تبدو نظارات Facebook مختلفة كثيرًا عن النظارات التقليدية من Ray-Ban، لكن بساطتها تخفي الميزات الذكية، غذ تحتوي على مستشعرات مزدوجة للكاميرا بدقة ٥ ميجابكسل، وتقنية بلوتوث ٥,٠ و واي فاي للتزامن مع الهاتف؛ ومساحة تخزين تكفي لـ٥٠٠ صورة، بخلاف مكبرات الصوت.يمكن للمستخدم التقاط صورة بالضغط المستمر على زر على الجانب الأيمن من النظارات، أو يمكنه تسجيل الفيديو بالضغط عليه مرة واحدة.توجد أيضًا منطقة لمس على الجانب الأيمن من النظارات للتحكم في الموسيقى، ومساعد الصوت والمكالمات. ويمكن للمستخدم التمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت، أو النقر للتشغيل، أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا وتخطيها، أو النقر نقرًا مزدوجًا للرد على المكالمات الهاتفية وإنهائها. ويوجد أيضًا مساعد صوت أساسي على فيسبوك.لم تعلن Facebook متى ستطلق نظارات الواقع المعزز الحقيقية في السوق، لكن مثل هذا الجهاز هو جزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى لبناء ما أطلق عليه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ metaverse أو عوالم رقمية حيث يتفاعل الناس معًا باستخدام أجهزة تعمل بالواقع الافتراضي، وفقًا لـ”العربية”.قال زوكربيرغ إنه يعتقد أن الأجهزة التي تعمل بالواقع الافتراضي والواقع المعزز هي المنصة الرئيسية التالية للتواصل البشري، بعد الهواتف المحمولة، لتحل في النهاية محل بعض التفاعلات الشخصية.وإذا نجحت Facebook في سوق الأجهزة، فستكون قادرة على بناء أعمالها الإعلانية والمراسلة دون الحاجة إلى الاعتماد على أنظمة التشغيل والأدوات التي أنشأها المنافسون مثل أApple وGoogle.