

سعر ومواصفات Samsung Galaxy Wide5 سعر ومواصفات Samsung Galaxy Wide5

كشفت سامسونج اليوم رسميا عن Samsung Galaxy Wide5 في كوريا الجنوبية، وسيُعرف هذا الطراز بشكل مختلف باسم Galaxy F42 5G أو Galaxy Buddy أو Galaxy Wide5 في بلدان مختلفة.



مواصفات Samsung Galaxy Wide5

وهذا الهاتف مرتبط بـ Galaxy A22 5G، لكنه ليس نسخة 1 إلى 1، ولا يزال مدعومًا من Dimensity 700، وهو أمر رائع - تم استخدام شريحة 7 نانومتر هذه من قبل سامسونج فقط من أجل A22 5G.



ويحتوي على نوى Cortex-A76، وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2 ومودم 5G بسرعة 2.77 جيجابت في الثانية (sub-6)، بالإضافة إلى دعم Wi-Fi 5 وBluetooth 5.1.

ويتم تشغيل Samsung Galaxy Wide5 بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 700 وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

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وعلى الرغم من أن مجموعة الشرائح تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز بدقة 1080 بكسل +، وهي مهارة ظهرت في A22 5G، لم يتم استخدام هذا هنا.ولا تزال شاشة LCD بقطر 6.6 بوصة بدقة 1080 بكسل + وشق على شكل حرف V، ولكن لا يوجد ذكر لمعدل تحديث مرتفع.وعلى الجانب الإيجابي، تمت ترقية الكاميرا حيث يتمتع المستشعر الرئيسي الآن بدقة 64 ميجابكسل (أعلى من 48 ميجابكسل) ولا تزال الكاميرا ذات الزاوية العريضة (115 درجة) تستخدم مستشعر 5 ميجابيكسل منخفض الدقة، وهناك أيضًا مستشعر عمق 2 ميجابيكسل. تظل كاميرا الصور الشخصية الفردية دون تغيير عند 8 ميجابكسل.والهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحة microSD تدعم بطاقات تصل سعتها إلى 1 تيرابايت وكما يلاحظ موقع SK Telecom بشكل مفيد، "قد تختلف سعة ذاكرة الوصول العشوائي حسب البلد".ويأتي الهاتف ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تتميز بدعم الشحن السريع بقوة 15 وات ويأتي الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق.ويمكن شراء Samsung Galaxy Wide5 (SM-E426S) من SK بسعر 450.000 وون كوري (385 دولارًا / 325 يورو) وبالإضافة إلى ذلك، يبدو هذا السعر مرتفعًا جدًا - حيث تم إطلاق A22 5G بسعر 230 يورو (لطراز 4/64 جيجابايت) ويمكن العثور عليه بسعر أقل الآن.