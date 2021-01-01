تحمل السيارة تيسلا الجديد دوماً وتسعد قلوب محبيها وتختار أعلى التقنيات رغم كل الصعاب التي تواجهها شركات السيارات ومن ضمنها شركة ايلون مسك التي عانت مثل غيرها بسبب انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من نقص الشرائح الالكترونية والتي كانت سبباً رئيسياً في تعطل شركات السيارات عن إنتاج سياراتها. ولكن لم تتوقف الشركة الأمريكية عن تطوير سياراتها، بل على العكس، فقد اتخذت من هذه المشكلة دافعاً نحو التطور واثبات قدرات سيارتها. هذا وفقا لما ورد عن موقع موتور اوثورتي
إذ حطمت السيارة تيسلا موديل اس بليد لعام 2021 الرقم القياسي بالوصول إلى 12.9 ميلاً في وقت لا يتعدى 7.36 ثانية في حلبة والذي يعد رقماً قياسياً تضربه السيارات الكهربائية ضمن مضمار السباق الألماني المشهود له بالقوة رغم أنه لايزال رقماً بعيداً عن وتيرة مثيلاتها من سيارات الاحتراق الداخلي.
الوحش الألماني يتفوق دوماً
وقد سجلت السيارة مرسيدس بنز فئة ايه ام جي جي تي سوداء السيارة الأسرع في حلقة السباق إذ سجلت 6.43.61 في عام 2020. أما بالنسبة للسيارة ذات الأربعة أبواب فسجلت السيارة جاجوار اكس اى اس بروجكت 8 في رقماً قياسياً يصل إلى 7.18.361 ثانية في عام 2019.
ورغم كل ذلك، تلهث الأنفاس خلف هذا الوقت، واضعين في الاعتبار السيارة بورش تايكان تربو والتي تعد ثاني أسرع سيارة كهربائية إذ سجلت 7.42 ثانية، وكان هذا عام 2019. واستعد الموديل اس بليد بسيارة فوق الخارقة تنافسها، بقوة 1020 حصان في حين تصل قوة السيارة تايكان تربو إلى 671 حصان.
وأصبح النموذج التجريبي للموديل اس بليد مشهداً دورياً في نوربورغرينغ خلال مرحلة إعادة التطوير والتي تمت عام 2019. ووقتها حققت السيارة الأمريكية تقديراً عالياً بوصولها 7.20 ثانية والذي يبعث الأمل في تحقيق معدل 7.05 ثانية. ولكن يبدو أن الشركة بعيدة نوعاً ما عن تقديراتها.
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التعليقات على تيسلا 2021.. سيارة كهربائية تسابق الريح!
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