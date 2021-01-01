يضم معرض ميلانو للسيارات نخبة لامعة من اشهر العلامات التجارية، حيث يقدم كل صانع العديد من الاصدارات القوية، و التي تتنوع بين الاطلالة الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV، واخرى خارقة تتسم بالتصميم الانسيابي، و باقة من السيارات الفريدة وخاصة من ناحية التسارع.
وعند استعراض الاصدارات الفريدة و التي ظهرت خلال فعاليات معرض ميلانو، الذي اختتم فعالياته خلال امس العاشر من سبتمبر الجاري 2021، فلابد ان نتحدث عن احد الوحوش الخارقة في عالم السيارات، والتي تحمل علامة الصانع الايطالي المخضرم لامبورجيني، و الذي اكتشب شعبية كبيرة وسط محبي عالم التسارع و الانطلاق.
حيث تعددت الاصدارات الخاصة بـ لامبورجيني داخل الاسواق العالمية، مثل السيارة افينتادور الخارقة، و لامبورجيني هواركان، و صاحبة الاداء العالي النسخة سيان، بالاضافة إلى النسخة القوية "كونتاش"، حيث لعبت تلك السيارة دورًا مهمًا خلال فعاليات معرض ميلانو، وذلك عندما ظهرت كونتاش LPI 800-4 باطلالة ساحرة تزيد من روعة اسطول لابورجيني الخارق.
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التعليقات على من معرض ميلانو .. لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 تظهر من جديد| صور
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