واصلت شركة بي ام دابليو تألقها عبر نسختها من الفئة الثالثة 2023، والتي تنتمي إلى مجموعة الاصدارات الفاخرة ضمن باقة الـ سيدان، حيث استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور لتلك الايقونة، والتي تمكنت من خلالها أن تكشف الكثير حول الاطلالة الخارجية و عناصر التصميم المتبعة.
العدسات التجسسية تكشف الكثير عن بي ام دابليو الفئة الثالثة 2023
اظهرت الصور التجسسية للسيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 اعتماها على مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى طلاء خارجي موحد مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية LEDLIGHT، إلى جانب عدة موجات غائرة وبارزة تزين غطاء المحرك و الاجزاء الجانبية من السيارة، مما تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
بينما ترتكز السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة 2023 على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية بتصميم النجمة الخماسية الاضلاع، باطلالة هندسية مزدوجة، تجمع بين اللون الفضي و الاسود، مع علبة مكابح فضية اللون يمكن رويتها من خلف تلك الاضلاع، بالاضافة إلى زعنفة القرش الخلفية التي تتميز بها اصدارات BMW.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صور مسربة تكشف الكثير عن بي إم دابليو الفئة الثالثة 2023
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق