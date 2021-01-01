

للشاب السعودي.. نظرة شاملة عن ميني كوبر كوبيه 2021| صور للشاب السعودي.. نظرة شاملة عن ميني كوبر كوبيه 2021| صور

تقدم شركة ميني كوبر الانجليزية العديد من الطرازات داخل السوق السعودي، مثل الايقونة ميني هاتش ذات السقف الثابت، والسيارة كونتريمان الاكبر حجمًا، والنسخة كلوبمان، بالاضافة إلى السيارة صاحبة هذا الموضوع ذات السقف المكشوف ميني كوبر كوبيه، والتي تنال اعجاب الكثير من محبي روح الانطلاق وخاصة فئة الشباب.



وفي اطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن ميني كوبر كوبيه موديل 2021.



الاداء الفني للسيارة ميني كوبر كوبيه 2021



تستمد السيارة ميني كوبر قوتها من محرك 3 سليندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 136 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعتمد على منظومة الجر الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 5.3 لتر.

التصميم الخارجي للسيارة ميني كوبر كوبيه 2021تأتي السيارة ميني كوبر كوبيه 2021 بسقف مكشوف قابل للطي، مع مفهوم ثنائي الابواب، ومصابيح امامية نهارية تعمل بتقنية LED، مع شبكات متعددة المقاطع الهوائية تميل إلى تصميم قرص العسل، وترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، و انابيب عادم مزودجة، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 3.821 متر، و بعرض يبلغ 1.727 متر، و بارتفاع يقدر بـ 1.415 متر، مع مساحة تخزين قدرها 160 لتر، إلى جانب قاعدة عجلات بطول 2.495 متر.تجهيزات الحماية و الامان للسيارة ميني كوبر كوبيه 2021دعمت النسخمة ميني كوبر كوبيه 2021 بعدد 4 وسائد هوائية AIRBAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، و خاصية التحكم في ضغط الاطارات، و برنامج التحكم الديناميكي للثبات، و انذار مع قفل مركزي للابواب، و خاصية دعم الفرامل BA، و زر تفيعل و ايقاف المحرك.أسعار السيارة ميني كوبر كوبيه موديل 2021 في السعوديةوتقدم السيارة داخل السوق السعودي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 187 الف ريال.



